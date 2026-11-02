AUR intenționează să depună o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pe fondul disputelor privind prezentarea datelor referitoare la deficitul bugetar. Anunțul a fost făcut luni de liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, după absența premierului Luca Niculescu de la dezbaterea programată în Camera Deputaților.

Prim-ministrul fusese invitat în Parlament, la „Ora prim-ministrului”, pentru a prezenta execuția bugetară, însă nu a participat la ședință.

Petrișor Peiu a declarat, într-o conferință de presă, că formațiunea va recurge la o moțiune simplă, după ce premierul a lipsit de la dezbaterea solicitată de parlamentarii AUR.

Potrivit acestuia, Alexandru Nazare va fi invitat luni, 9 noiembrie, de la ora 16:00, în plenul Senatului, pentru a prezenta datele privind deficitul bugetar.

AUR solicită explicații inclusiv despre diferența dintre deficitul calculat potrivit metodologiei europene și cel determinat pe baza fluxurilor de numerar. Ministrul urmează să explice, potrivit lui Peiu, ”cum s-a descompus diferenţa între deficitul bugetar pe sistemul european şi deficitul bugetar de fluxuri de numerar”.

Premierul Luca Niculescu era așteptat luni în plenul Camerei Deputaților, unde urma să răspundă întrebărilor parlamentarilor despre execuția bugetară.

Solicitarea participării sale fusese formulată de grupul parlamentar AUR și aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaților, cu condiția confirmării din partea Guvernului.

Ședința era programată la ora 16:00, însă premierul avea stabilite, în același interval, discuții cu reprezentanții organizațiilor sindicale.

În urma absenței șefului Executivului, AUR a decis să își îndrepte demersul parlamentar către ministrul Finanțelor.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a reacționat la intenția AUR de a depune o moțiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare.

Acesta a declarat că opoziția poate utiliza procedurile parlamentare pentru a cere explicații Guvernului, însă consideră că Ministerul Finanțelor a oferit deja informațiile necesare.

Abrudean a făcut referire și la un act normativ publicat în Monitorul Oficial, care poate fi consultat de persoanele interesate.

„Nu știu despre gestul celor de la AUR. Sigur că e normal, au mai avut moțiuni simple, pot să facă asta. Este instrumentul la dispoziția opoziției, dar nu văd ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanțelor față de ceea ce a făcut, inclusiv prin acest act normativ publicat în Monitorul Oficial, care e disponibil pentru toată lumea”, a declarat Mircea Abrudean.

Președintele Senatului a afirmat că liberalii vor folosi instrumentele parlamentare atunci când vor identifica probleme care necesită intervenția opoziției. Totodată, Mircea Abrudean a atras atenția că adoptarea unei moțiuni simple nu determină automat plecarea din funcție a ministrului vizat.

„Cu siguranță vom folosi toate instrumentele parlamentare pe care le avem la dispoziție pentru a taxa orice fel de derapaj. Dar nu vom face lucruri doar de dragul de a bifa o acțiune de opoziție care nu are niciun rezultat final. Să nu uităm că moțiunile simple nu au niciun rezultat, nu se întâmplă nimic dacă nu își dă ministrul demisia, asta e”, a afirmat Abrudean.

Liberalul a mai spus că PNL va evalua fiecare situație înainte de a decide dacă depunerea unei moțiuni simple este justificată. Deocamdată, AUR a anunțat intenția de a depune moțiunea împotriva ministrului Finanțelor, iar Alexandru Nazare urmează să fie invitat în Senat pentru explicații privind deficitul bugetar.