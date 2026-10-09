Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat vineri la ceremonia dedicată victimelor Holocaustului, organizată la Memorialul Victimelor Holocaustului din București. Cu această ocazie, el a subliniat responsabilitatea statului român pentru atrocitățile comise în trecut și importanța păstrării memoriei celor care au suferit din cauza persecuțiilor.

Evenimentul a fost organizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, la 85 de ani de la începutul deportărilor evreilor din Basarabia, Bucovina de Sud și Bucovina de Nord în Transnistria.

În discursul susținut la ceremonie, Mircea Abrudean a evocat suferințele evreilor și a transmis un mesaj de compasiune pentru victimele Holocaustului. Președintele Senatului a arătat că trecutul trebuie privit cu luciditate și că responsabilitatea pentru faptele comise nu poate fi atribuită exclusiv altora.

„Iată-ne astăzi într-un loc al tăcerii și al neuitării. Suntem aici pentru a aduce un omagiu celor ale căror vieți au fost frânte din cauza urii și discriminării, din comportamente primitive și necivilizate. Anul acesta se împlinesc 85 de ani de la începutul deportărilor dramatice ale evreilor din Basarabia, Bucovina de Sud și Bucovina de Nord în Transnistria. Privind în urmă, istoria ne obligă la o luciditate dureroasă, pentru că nu putem vorbi despre trecut doar în termeni abstracți, ci cu asumare deplină. În numele Senatului României, exprim compasiune și sincere regrete pentru suferințele aduse concetățenilor noștri evrei în acei ani întunecați. Statul român trebuie să își recunoască și să își asume responsabilitatea istorică pentru faptele de atunci”, a afirmat Abrudean.

Președintele Senatului a insistat asupra necesității de a recunoaște greșelile trecutului și de a combate antisemitismul, rasismul și xenofobia. Potrivit acestuia, comemorarea victimelor reprezintă atât o datorie morală față de cei care au suferit, cât și un angajament pentru construirea unei societăți democratice și tolerante.

„Nu putem arunca vina pe alții și căuta vinovații în altă parte. Răul a fost înfăptuit și prin complicitate, prin ură instituționalizată și prin nepăsare. Comemorarea de astăzi este așadar o datorie față de trecut și un angajament de credință pentru prezent și viitor. Neuitarea este singura noastră apărare împotriva repetării istoriei. Asumarea greșelilor din trecut ne oferă forța morală de a construi o societate democratică, tolerantă și europeană, în care demnitatea fiecărui om este sfântă, iar antisemitismul, rasismul și xenofobia nu își mai găsesc niciodată loc. Să păstrăm vie memoria celor care s-au stins și să le onorăm amintirea prin acțiunile noastre de zi cu zi. Fie ca memoria victimelor să rămână binecuvântată”, a transmis Abrudean.

Data de 9 octombrie marchează începutul deportării evreilor din Basarabia, Bucovina de Sud și Bucovina de Nord în Transnistria, în anul 1941. Numai în luna octombrie a acelui an, peste 35.000 de evrei din Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului și alte localități din apropiere au fost escortați în Transnistria.

Printre persoanele deportate se aflau numeroși copii, femei și bătrâni, care au fost supuși unor condiții extreme și unor suferințe grave.

Potrivit Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, peste 300.000 de evrei de origine română sau ucraineană au murit din cauza violenței, frigului, foametei și bolilor. De asemenea, 11.000 de romi au fost exterminați în Transnistria de autoritățile române, ca urmare a politicii rasiale promovate de regimul Antonescu.

Ziua de 9 octombrie a fost stabilită drept Ziua Holocaustului în România prin Hotărârea Guvernului nr. 672 din 5 mai 2004. Decizia a instituit comemorarea oficială, la nivel național, a victimelor Holocaustului.

În fiecare an, autoritățile organizează evenimente dedicate păstrării memoriei victimelor, printre care conferințe, seminarii, lansări de carte, spectacole și concursuri școlare.

Manifestările urmăresc să mențină vie memoria celor care au fost persecutați și uciși și să contribuie la educarea generațiilor tinere cu privire la consecințele antisemitismului, rasismului și discriminării.