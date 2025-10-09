Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului: „Fie memoria victimelor binecuvântată”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj de Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului, subliniind obligația statului român de a combate antisemitismul și de a păstra vie memoria victimelor.

România marchează în fiecare an, la 9 octombrie, Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului, un moment dedicat aducerii-aminte a tragediei istorice care a curmat viețile a sute de mii de evrei și romi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cu această ocazie, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj de solidaritate și responsabilitate civică, reafirmând angajamentul instituțiilor statului pentru combaterea urii, antisemitismului și intoleranței.

„Comemorarea Holocaustului este, pentru statul român, un exercițiu de memorie și o obligație la acțiune”, a transmis ministrul Afacerilor Interne în mesajul său publicat cu prilejul zilei comemorative.

Cătălin Predoiu a subliniat că memoria crimelor comise în România trebuie să se transforme în acțiuni concrete, prin legislație aplicată riguros și prin educație civică pentru noile generații.

„Memoria crimelor comise în România în timpul Holocaustului trebuie să se traducă în legi aplicate riguros și în educația pe care o oferim generațiilor următoare. Fără această legătură permanentă cu adevărul istoric, acțiunea publică riscă să reactiveze aceleași mecanisme ale urii”, a precizat ministrul.

Cătălin Predoiu a afirmat că Ministerul Afacerilor Interne tratează această zi ca pe „un reper pentru politici publice responsabile”, menționând că instituția are obligația de a menține vigilența față de toate formele de intoleranță și discriminare.

„Lupta împotriva discursului care instigă la ură este continuă. O purtăm cu instrumente legislative și de aplicare a legii, în limitele și spiritul democrației constituționale. Libertatea de exprimare și dreptul la protest sunt piloni ai democrației, dar niciodată pretexte pentru a justifica ura”, a transmis ministrul Predoiu.

În mesajul său, Cătălin Predoiu a prezentat și o listă de angajamente concrete ale Ministerului Afacerilor Interne în direcția prevenirii antisemitismului și protejării comunităților vulnerabile.

Potrivit declarațiilor oficiale, aceste măsuri includ:

formare profesională obligatorie pe tema prevenirii antisemitismului și urii în toate structurile MAI;

mecanisme timpurii de alertă și cooperare operațională cu Parchetul , autoritățile locale și partenerii europeni ;

protecția efectivă a comunităților vulnerabile și aplicarea nediscriminatorie a legii ;

parteneriate cu mediul educațional și societatea civilă pentru alfabetizare civică și combaterea dezinformării.

„Așa onorăm memoria victimelor și curajul supraviețuitorilor; așa lăsăm generațiilor viitoare o țară în care umanismul, respectul și cooperarea prevalează în fața urii, antisemitismului și oricărei discriminări”, a adăugat ministrul.

Declarațiile ministrului Predoiu vin în contextul angajamentelor internaționale asumate de România, stat care a adoptat în 2021 Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei și discursului instigator la ură.

Această strategie prevede instruirea personalului din instituțiile publice, programe educaționale pentru elevi și studenți, precum și consolidarea cooperării cu Comunitatea Evreiască din România, Institutul „Elie Wiesel” și Comisia Europeană.

În același sens, MAI derulează anual programe de pregătire pentru polițiști și jandarmi, menite să îmbunătățească intervențiile în cazurile de incitare la ură pe criterii etnice, religioase sau culturale.

Cătălin Predoiu a afirmat că Ministerul Afacerilor Interne va continua să fie „în prima linie a apărării valorilor esențiale ale umanității, democrației și libertății”.

„Ministerul Afacerilor Interne va rămâne, prin competențele sale legale, în prima linie a apărării valorilor esențiale ale umanității, democrației și libertății”, a transmis ministrul.

El a subliniat că responsabilitatea instituțiilor publice nu se limitează la ceremonii comemorative, ci trebuie să se manifeste prin acțiuni continue, prin protecția reală a comunităților și prin educație civică activă.

În finalul mesajului, Cătălin Predoiu a adresat un omagiu celor care au suferit în Holocaust și celor care au avut curajul să salveze vieți în acele vremuri dramatice.

„În nume personal, exprim compasiunea profundă față de toți cei care au suferit în Holocaust și respectul pentru cei care au apărat și apără rațiunea și toleranța. Mă înclin în fața lor și le sunt permanent alături. Zichronam livracha! Fie memoria victimelor Holocaustului binecuvântată!”, a transmis ministrul Afacerilor Interne.

Ziua de 9 octombrie a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 672/2004 și marchează începerea deportării evreilor din Bucovina și Basarabia în Transnistria, în anul 1941.

În fiecare an, în această zi, instituțiile statului, organizațiile evreiești și ambasadele străine din România organizează ceremonii comemorative, conferințe și activități educaționale menite să păstreze vie amintirea celor care au suferit și să transmită generațiilor tinere lecțiile dureroase ale istoriei.