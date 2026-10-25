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Cu cât ar putea crește pensiile în 2027. Ce spune ministrul Finanțelor despre pragul de 5%

Cu cât ar putea crește pensiile în 2027. Ce spune ministrul Finanțelor despre pragul de 5%Pensionari. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Indexarea pensiilor de la începutul anului 2027 rămâne o posibilitate, însă decizia depinde de situația bugetară și de datele financiare disponibile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că își dorește majorarea veniturilor pensionarilor, dar aceasta trebuie realizată prudent, fără să provoace noi dezechilibre economice.

Alexandru Nazare: Indexarea trebuie să fie sustenabilă

Întrebat dacă există bani pentru indexarea pensiilor la începutul anului viitor, ministrul Finanțelor a explicat că o decizie va fi luată după centralizarea datelor bugetare.

„Îmi doresc acest lucru. Am spus-o public, de acum câteva luni bune de zile, că trebuie să facem o indexare, prudentă, sustenabilă. Vom lua această decizie după ce vom avea toate datele de buget introduse în rețea. Îmi doresc să facem o indexare a pensiilor sustenabilă. Am mai avut creșteri de pensii cu 40% care au dus la dezechilibru bugetar care s-a transformat în inflație mai mare și asta i-a afectat tot pe cei vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru și împreună, în Guvern, e o decizie politică vom decide cum abordăm toate aceste decizii, nu doar pensiile”, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat dacă procentul de indexare ar putea depăși 5%, ministrul a răspuns: „Acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”.

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Alexandru Nazare

Alexandru Nazare. Sursă foto: Facebook

Ministrul Muncii susține majorarea pensiilor

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, consideră că pensiile trebuie indexate și susține că obiectivele privind deficitul bugetar pot fi respectate fără ca povara ajustărilor să fie transferată asupra persoanelor cu venituri mici.

„Ace­le angajamente ale României referitoare la ținta de deficit și la prudența în cheltuielile publice trebuie menținute, însă te poți încadra în ținta de deficit, credem noi, și fără să lași cea mai dificilă povară pe umerii celor mai nevoiași”, a declarat Florin Manole.

Ce spune ministrul despre povara care apasă pe umerii românilor

Ministrul Muncii a afirmat că lipsa indexării pensiilor în ultimii doi ani a afectat puterea de cumpărare a pensionarilor, calificând situația drept „o nedreptate”.

Potrivit lui Florin Manole, stabilirea procentului de majorare va ține cont de datele Institutului Național de Statistică, de prognozele economice și de resursele disponibile la buget. Decizia urmează să fie luată în colaborare cu Ministerul Finanțelor și premierul.

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