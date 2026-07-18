Testul de weekend pentru șoferi. Mulți au picat încă din primele ore

Polițiștii din Cluj au intensificat controalele pe drumurile care duc spre festivalul Electric Castle, unde traficul este mult mai aglomerat în această perioadă. În primele două zile ale evenimentului au fost aplicate peste 100 de amenzi, au fost reținute mai multe permise de conducere și au fost depistați șoferi care au comis infracțiuni rutiere.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, dispozitivele de ordine publică și rutieră au fost suplimentate atât pe timpul zilei, în intervalele cu trafic intens, cât și pe timpul nopții, în zona festivalului și pe principalele căi de acces.

În urma acțiunilor desfășurate în primele două zile ale festivalului, polițiștii au aplicat 113 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 70.000 de lei.

Dintre acestea, 81 de amenzi au fost aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație prevăzute de OUG nr. 195/2002, alte 29 pentru nerespectarea Regulamentului de aplicare a Codului Rutier, iar trei sancțiuni au vizat lipsa asigurării obligatorii RCA.

Totodată, au fost reținute 14 permise de conducere, 13 certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Pe lângă contravenții, polițiștii au constatat și infracțiuni la regimul rutier.

Un conducător auto a fost depistat în timp ce conducea sub influența substanțelor psihoactive, iar un alt șofer a fost prins la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Poliția anunță că acțiunile vor continua pe întreaga perioadă a festivalului Electric Castle, pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței în trafic.

Șoferilor li se recomandă să respecte regulile de circulație, indicațiile polițiștilor din teren și să își planifice traseul înainte de plecare, folosind aplicații care oferă informații despre traficul în timp real, pentru a evita zonele aglomerate.