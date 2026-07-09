Ghid pentru Electric Castle 2026. Tot ce trebuie să știi înainte de festival

Organizatorii Electric Castle au anunțat o serie de recomandări pentru cei care vor participa la ediția din 2026 a festivalului, programată pe domeniul Banffy din Bonțida. Printre informațiile transmise se numără cele privind ridicarea brățărilor de acces, transportul, regulile din camping și serviciile puse la dispoziția participanților pe durata evenimentului.

Organizatorii Electric Castle recomandă participanților să își pregătească din timp toate detaliile legate de accesul în festival pentru a evita aglomerația din primele zile.

Brățările de acces pot fi ridicate înainte de începerea evenimentului din cele șapte puncte deschise în Cluj-Napoca și București. Participanții au la dispoziție și posibilitatea de a solicita livrarea acestora prin intermediul platformei Wolt.

Tot înainte de sosirea la Bonțida poate fi activat contul cashless și încărcat online bugetul destinat cheltuielilor din festival. Electric Castle rămâne un festival în care toate plățile, atât în zona principală, cât și în EC Village, se fac exclusiv prin intermediul brățării de acces. Cei care nu își încarcă soldul înainte de festival vor putea face acest lucru și la punctele special amenajate, folosind cardul sau numerar.

Pentru deplasarea spre Bonțida, organizatorii recomandă evitarea mașinii personale și folosirea mijloacelor de transport puse la dispoziția participanților.

EC Train rămâne una dintre cele mai rapide variante de transport între Cluj-Napoca și festival, durata călătoriei fiind de aproximativ 40 de minute.

O alternativă este reprezentată de trenurile operate de CFR. În perioada 15-19 iulie, toate garniturile care tranzitează gara Bonțida vor opri în stație. Organizatorii precizează însă că participanții trebuie să ia în calcul și distanța care trebuie parcursă pe jos între gară și zona festivalului.

Pe întreaga durată a evenimentului vor circula non-stop și autobuzele Electric Castle între Cluj-Napoca și Bonțida, iar biletele sunt deja disponibile online.

Accesul în EC Village este programat pentru 15 iulie, începând cu ora 12:00. În aceeași seară va avea loc Sleepover Party, eveniment la care vor urca pe scenă Wilkinson și partiboi69 și la care vor putea participa toți deținătorii unei brățări de festival.

Organizatorii îi sfătuiesc pe cei care aleg campingul să fie pregătiți pentru schimbările de vreme specifice zonei Bonțida, unde în aceeași zi pot fi temperaturi ridicate, ploi și nopți răcoroase.

De asemenea, reamintesc că în festival și în zona de camping nu este permis accesul cu recipiente reutilizabile din sticlă sau metal, alcool adus din exterior, drone, arme ori sisteme audio de mari dimensiuni.

Participanții au la dispoziție mai multe servicii de asistență pe durata festivalului. Pentru situații care țin de siguranță poate fi apelat numărul +40741069443, dedicat serviciului Safety Line, echipa fiind în contact permanent cu personalul de securitate și cu autoritățile.

Electric Castle continuă și colaborarea cu paginadepsihologie.ro, care va pune la dispoziția participanților o echipă de psihologi pentru situațiile în care este necesară asistență de specialitate. Pentru informații privind transportul, organizatorii pot fi contactați la +40752653049 sau prin chatul dedicat de WhatsApp.

Aplicația oficială Electric Castle vine, la ediția din 2026, cu funcții noi. Pe lângă programul concertelor și actualizările în timp real, participanții își vor putea crea propriul film al festivalului și vor putea salva artiștii descoperiți pe parcursul evenimentului pentru a-i regăsi ulterior.

Mai multe informații privind pregătirea pentru Electric Castle 2026 sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului.