Keanu Reeves a fost unul dintre protagoniștii serii la Electric Castle, unde a urcat pe scena principală în calitate de basist al trupei Dogstar.

Cunoscut în întreaga lume pentru rolurile din seriile Matrix și John Wick, actorul și-a lăsat pentru câteva zeci de minute cariera cinematografică în plan secund și a oferit un concert în fața miilor de spectatori prezenți la Bonțida, potrivit Dogstar.

Recitalul a făcut parte din turneul european al formației și s-a numărat printre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an a festivalului Electric Castle.

Prezența lui Reeves a atras atât fanii rockului alternativ, cât și pe cei care îl cunosc din producțiile de la Hollywood.

Deși este unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, Keanu Reeves nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru muzică. El este membru fondator și basist al Dogstar, formație înființată în anii '90, care și-a reluat activitatea în ultimii ani și a revenit în turnee internaționale.

În numeroase interviuri, Reeves a explicat că își dorește ca publicul să privească Dogstar ca pe o trupă autentică, apreciată pentru muzică și nu doar pentru notorietatea pe care el o are în industria filmului. Concertul de la Electric Castle a reflectat această abordare, accentul fiind pus pe interpretare și pe legătura dintre formație și public.

Concertul Dogstar a adunat un public numeros în fața scenei principale, iar apariția lui Keanu Reeves a fost întâmpinată cu aplauze încă din primele momente.

De-a lungul recitalului, formația a interpretat piese din repertoriul său recent, dar și melodii cunoscute de fanii care urmăresc activitatea grupului încă de la începuturile sale.

Participarea trupei la Electric Castle a reprezentat una dintre opririle importante ale turneului european și a confirmat interesul organizatorilor pentru artiști care îmbină notorietatea internațională cu proiecte muzicale consacrate.

Pentru o mare parte dintre spectatorii prezenți la Bonțida, concertul a fost ocazia de a-l vedea pe Keanu Reeves într-un rol diferit de cel care l-a făcut celebru pe marile ecrane. În locul personajelor de acțiune, actorul a fost prezent în postura de muzician, contribuind la unul dintre momentele care au atras cel mai mare interes în programul festivalului.

Recitalul Dogstar a încheiat cu succes întâlnirea dintre publicul român și unul dintre cei mai cunoscuți actori ai lumii, demonstrând încă o dată că Reeves continuă să își cultive în paralel cele două mari pasiuni: filmul și muzica.