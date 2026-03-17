Electric Castle anunță lineup-ul complet. The Cure, Teddy Swims și Dogstar, printre artiștii confirmați

Organizatorii Electric Castle au publicat lista completă a artiștilor care vor urca pe scenă la ediția din 2026, programată între 16 și 19 iulie, pe domeniul Bánffy din Bonțida.

Ediția din acest an va fi deschisă de artiști consacrați precum The Cure, twenty one pilots și Teddy Swims, completând un lineup care combină stiluri diverse și artiști din mai multe generații. Alături de aceștia, publicul îi va putea vedea și pe Wet Leg, Nothing But Thieves și LP.

Teddy Swims ajunge pentru prima dată atât în festival, cât și în România, după succesul piesei „Lose Control”, urmând să includă în concert și melodii precum „Bad Dreams”, „The Door” sau „Hammer to the Heart”.

Wet Leg, una dintre cele mai premiate trupe indie britanice din ultimii ani, vin cu un set live construit în jurul unor piese precum „Chaise Longue”, „Wet Dream” și „Ur Mum”. În același registru al show-urilor live apreciate se înscriu și LP și Nothing But Thieves.

Lineup-ul include și o zonă puternică de hip-hop și muzică alternativă, cu artiști precum Yung Lean și Bladee, dar și trio-ul Kneecap, cunoscut pentru stilul său provocator. Maverick Sabre completează această zonă, pregătind un show care traversează mai multe etape ale carierei sale, inclusiv albumul „Lonely Are the Brave”. În zona muzicii electronice, festivalul aduce artiști precum Mochakk, Chase & Status, Subtronics, Kölsch și Deep Dish, acoperind o paletă largă de stiluri din acest gen.

Printre aparițiile speciale se numără și Dogstar, trupa în care cântă actorulKeanu Reeves. Prezența lor la Bonțida aduce atât piese noi, cât și un interes crescut din partea fanilor rock și ai actorului.

Lineup-ul este completat de numeroși artiști din zona rock și alternativ, printre care Balu Brigada, House of Protection, Just Mustard, Sleaford Mods, Omul la lună, HVNDS și Celelalte Cuvinte.

De asemenea, lista include și nume din zona electronică și experimentală, precum Nastia, Sullivan King, Mind Enterprises, Egyptian Lover, Quantic și Layla Benitez, parte dintr-un total de aproximativ 200 de artiști invitați.

Lista completă a participanților este disponibilă pe site-ul oficial al festivalului. Abonamentele pot fi achiziționate la un preț promoțional de 169 de euro plus taxe pentru acces general, valabil pentru o perioadă limitată, existând și opțiunea de plată în rate, cu un avans de 20 de euro.