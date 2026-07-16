O nouă ediție a festivalului Electric Castle începe la Castelul Bánffy din Bonțida, unde, timp de patru zile, sunt așteptați zeci de mii de participanți din țară și din străinătate. Organizatorii au pregătit un program cu peste 200 de artiști, instalații artistice, conferințe și experiențe interactive, dar și măsuri menite să faciliteze accesul către festival.

Ediția din acest an reunește artiști români și internaționali din mai multe genuri muzicale, pe scene amplasate în incinta Castelului Bánffy. Pe lângă concerte, participanții vor putea lua parte la spectacole, instalații new media și evenimente dedicate tehnologiei, artei și culturii.

Pentru a evita aglomerația din trafic, organizatorii îi încurajează pe participanți să folosească mijloacele de transport special puse la dispoziție pe durata festivalului.

În perioada 15-19 iulie, toate trenurile CFR care tranzitează gara Bonțida vor opri în stație, oferind o alternativă mai accesibilă pentru cei care ajung la festival. De la gară până la intrarea în perimetrul evenimentului este necesară o scurtă deplasare pe jos.

În paralel, autobuzele Electric Castle vor circula non-stop între Cluj-Napoca și Bonțida pe întreaga perioadă a festivalului, iar biletele pot fi achiziționate online.

Primele zile ale festivalului aduc temperaturi ridicate, dar și posibilitatea apariției unor furtuni. Joi, 16 iulie, sunt prognozate aproximativ 31 de grade Celsius, iar în intervalul 12:00-22:00 este în vigoare un cod galben de furtuni pentru zona Bonțida, potrivit AccuWeather.

Vineri, 17 iulie, temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius, pe fondul unei vremi predominant însorite. Sâmbătă, 18 iulie, sunt așteptate aproximativ 31 de grade Celsius, cu posibilitatea apariției unor furtuni izolate.

Duminică, 19 iulie, valorile termice vor scădea până în jurul a 27 de grade Celsius, iar prognoza indică averse și descărcări electrice în unele intervale.

Persoanele care nu și-au achiziționat încă accesul la festival mai pot cumpăra bilete și abonamente, acestea fiind disponibile pe site-ul oficial al evenimentului.

Abonamentul General Access pentru întreaga perioadă a festivalului costă 250 de euro, în timp ce varianta VIP este disponibilă la 350 de euro. Există și opțiuni dedicate tinerilor sub 25 de ani, precum și pachete premium, inclusiv Ultra VIP și Black Ticket.

Pentru cei care doresc să participe doar o singură zi, biletele de acces sunt disponibile la prețul de 119 euro, iar varianta Any Day VIP Ticket costă 249 de euro.