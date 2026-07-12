Beach, Please! își încheie duminică ediția aniversară, după cinci zile în care Costineștiul a devenit centrul muzicii urbane. În ultima zi de festival, pe scenă urcă Don Toliver, Tyla, Homixide Gang, SoFaygo și mai mulți artiști români, în fața zecilor de mii de participanți veniți din toată țara.

Pentru cei care deja se gândesc la următoarea destinație de vacanță, veștile sunt bune. Calendarul verii rămâne plin, iar în următoarele săptămâni România găzduiește unele dintre cele mai mari festivaluri de muzică, dar și evenimente dedicate culturii, rockului sau muzicii electronice.

La doar câteva zile după încheierea Beach, Please!, atenția se mută la Bonțida, unde între 16 și 20 iulie are loc Electric Castle. Festivalul organizat la Castelul Bánffy îi aduce anul acesta pe scenă pe The Cure și Twenty One Pilots, alături de zeci de alți artiști internaționali.

Tot la Cluj, începutul lunii august înseamnă Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică din Europa. Între 6 și 9 august, Cluj Arena va reuni DJ și artiști care atrag anual sute de mii de spectatori.

Fanii rockului au și ei motive să își pregătească bagajele. ARTMania revine în Piața Mare din Sibiu între 24 și 26 iulie, iar câteva zile mai târziu Rockstadt Extreme Fest transformă Râșnovul într-un punct de întâlnire pentru iubitorii muzicii metal. Dacă preferi atmosfera relaxată și concertele indie, Summer Well revine între 7 și 9 august pe Domeniul Știrbey din Buftea. Spre finalul lunii august, Bucureștiul găzduiește Balkanik Festival, un eveniment dedicat muzicii și culturii balcanice.

Pentru cei care vor o experiență diferită există și Săptămâna Haferland, dedicată patrimoniului săsesc din Transilvania, dar și Smoked Olives Festival, care mută muzica electronică într-un decor montan.

Chiar dacă Beach, Please! se încheie, Costineștiul nu își pierde statutul de capitală a distracției. Începând cu 16 iulie se deschide NIBIRU, un nou complex de entertainment amplasat între Costinești și Tuzla.

Pe parcursul verii vor avea loc aici mai multe evenimente, de la Galaxia Festival și Nebula X Festival până la K-Pop Days, Beach, Please! Party, Rock Days și Retrograde Festival, care încheie sezonul cu artiști precum Timbaland, Busta Rhymes, Ja Rule, Fat Joe, EVE și Keri Hilson.

Pe lângă concerte, complexul va include zone de restaurante, parc de distracții, spectacole de stand-up comedy și concerte organizate în Beer Garden.

La finalul verii, pe 21 august, Nostalgia Litoral ajunge la Mamaia cu hiturile anilor '90 și 2000, în timp ce Vama Veche își păstrează atmosfera care a consacrat-o, cu concerte și petreceri organizate aproape în fiecare weekend.

Indiferent dacă preferi muzica electronică, rockul, hip-hop-ul sau festivalurile culturale, sezonul estival din România continuă și după încheierea Beach, Please!, cu evenimente programate până la sfârșitul lunii august.