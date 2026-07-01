Festivalul UNTOLD, unul dintre cele mai importante din România, trece la nivelul următor și își pregătește o expansiune globală de proporții. În următorii cinci ani, organizatorii evenimentului de pe Cluj-Arena au în plan să cucerească piețe uriașe din întreaga lume, vizând țări de pe aproape toate continentele, printre care Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia.

Această strategie deschide porțile nu doar pentru fanii muzicii electronice, ci și pentru investitorii care își doresc să facă parte dintr-un proiect de creștere economică la nivel internațional.

Planurile de viitor nu se rezumă doar la extinderea scenei muzicale, ci vizează o transformare profundă a companiei într-un lider global al industriei de profil. Pentru a susține acest ritm accelerat de dezvoltare, organizatorii oferă oportunitatea publicului larg și investitorilor de a se alătura proiectului prin intermediul unei cunoscute platforme de crowdfunding.

„UNTOLD îşi accelerează expansiunea globală şi oferă publicului oportunitatea de a investi şi a face parte din povestea de succes a unui Campion românesc pregătit să devină Campion Mondial. Grupul românesc de entertainment vizează să devină următorul Unicorn românesc prin dezvoltarea unei reţele globale de minim 20 de mega-festivaluri şi alte proiecte de entertainment în peste 30 de ţări şi oferă acum tuturor şansa unică de a investi prin platforma SeedBlink. Peste 9 milioane de euro sunt deja angajaţi ca investiţie", se arată într-un comunicat trimis miercuri de organizatorii festivalului.

Poziționarea UNTOLD în topul celor mai apreciate festivaluri din lume a transformat brandul într-un adevărat motor de imagine pentru România. Clasat în mod constant în primele trei cele mai importante festivaluri internaționale, proiectul a demonstrat că un produs cultural de calitate poate concura de la egal la egal cu marile evenimente din Europa și America.

Potrivit sursei citate, după ce a devenit unul dintre cele mai apreciate branduri de festival din lume şi s-a clasat constant în top 3 cele mai importante festivaluri internaţionale, UNTOLD este unul dintre top 10 branduri şi companii româneşti cu recunoaştere semnificativă internaţională, cât şi primul şi singurul brand românesc declarat Ambasador al brandului turistic al României, iar acum intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Grupul românesc de entertainment îşi accelerează strategia de expansiune globală şi îşi propune să devină unul dintre cei mai importanţi jucători din industria mondială de live entertainment.

Pilonul central al strategiei de internaționalizare a fost reprezentat de extinderea în Emiratele Arabe Unite. Reconcilierea brandului cu publicul din Orientul Mijlociu a demonstrat că rețeta creată inițial la Cluj-Napoca poate fi adaptată cu un succes răsunător oriunde în lume, atrăgând atenția marilor jucători economici globali.

„Succesul internaţional al UNTOLD, construit în jurul festivalului emblematic de la Cluj-Napoca şi consolidat prin lansarea şi dezvoltarea proiectului din Dubai, a transformat compania într-un partener atractiv pentru branduri, investitori şi organizaţii din întreaga lume. În ultimii ani, recunoaşterea internaţională a crescut constant, iar interesul pentru dezvoltarea unor noi proiecte sub licenţa UNTOLD s-a amplificat semnificativ.

Un moment definitoriu pentru poziţionarea globală a brandului a fost lansarea festivalului UNTOLD Dubai, care a marcat şi un record mondial unic: show-ul susţinut de Armin van Buuren pe Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. După două ediţii de succes în Emiratele Arabe Unite, UNTOLD şi-a consolidat statutul de brand internaţional şi a demonstrat că modelul său poate fi replicat cu succes pe pieţe globale", mai arată sursa citată.

Calendarul extinderii este deja clar conturat pentru perioada următoare, iar America Latină se pregătește să primească magia acestui festival. Fanii din Columbia vor fi primii care se vor bucura de experiența completă a brandului românesc, urmând ca negocierile pentru restul lumii să se materializeze treptat.

În următorii cinci ani, compania îşi propune să accelereze procesul de internaţionalizare prin dezvoltarea unor noi festivaluri şi parteneriate strategice pe mai multe continente. Următoarea extindere confirmată va avea loc în America Latină, în Columbia, unde se va organiza un nou festival UNTOLD începând cu 2027. În paralel, compania poartă discuţii avansate pentru dezvoltarea unor proiecte şi în Brazilia, precum şi în alte pieţe strategice precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania şi Grecia.