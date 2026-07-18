Tragedie în lumea muzicii: Nick Coombs a murit la 27 de ani

Nick Coombs, solistul trupei indie rock The Spins, a murit la vârsta de 27 de ani în urma unui accident de motocicletă produs în statul New Jersey, SUA, potrivit informațiilor publicate de Daily Express și confirmate de familia artistului.

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de vineri, 18 iulie, în localitatea Wayne, iar vestea a provocat un val de mesaje de omagiu din partea fanilor și apropiaților.

Fratele muzicianului a anunțat decesul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ancheta privind circumstanțele accidentului este în desfășurare, fiind coordonată de autoritățile locale din New Jersey.

Potrivit informațiilor transmise de autorități și preluate de presa americană, Nick Coombs conducea o motocicletă Yamaha din 2005 în primele ore ale dimineții de vineri.

Din motive care urmează să fie stabilite, motocicleta a lovit parapetul metalic aflat pe marginea unei rampe de acces din Wayne Township. Impactul a fost extrem de violent, iar artistul a fost proiectat de pe vehicul.

Polițiștii sosiți la fața locului l-au găsit în stare de inconștiență. Acesta a fost transportat de urgență la Saint Joseph's University Medical Center, unde medicii au constatat ulterior decesul din cauza rănilor suferite.

Cazul este investigat de Wayne Police Traffic Bureau, în colaborare cu Passaic County Sheriff's Office Crime Scene Investigation Unit.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă în accident au fost implicate și alte vehicule și nici nu au comunicat cauza producerii coliziunii. Ancheta urmărește să stabilească toate circumstanțele în care motocicleta a părăsit carosabilul și a intrat în parapet.

Nick Coombs era cunoscut ca solist al formației The Spins, o trupă indie rock din statul New Jersey care și-a construit în ultimii ani o comunitate fidelă de fani prin concerte locale și lansări independente.

După anunțul decesului, paginile oficiale ale formației și conturile de socializare au fost inundate de mesaje de condoleanțe din partea admiratorilor, prietenilor și colegilor din industria muzicală. Numeroși fani au transmis că artistul va rămâne în memoria lor prin muzica și energia pe care le aducea pe scenă.

Familia nu a oferit, deocamdată, informații privind ceremonia funerară.

Moartea lui Nick Coombs reprezintă o nouă tragedie care afectează scena muzicală independentă americană.

Rezultatele anchetei desfășurate de autoritățile din New Jersey vor stabili cauzele exacte ale accidentului, iar până la finalizarea investigației nu au fost comunicate alte detalii oficiale privind producerea acestuia.