Un accident rutier este întotdeauna o situație neplăcută, însă problemele devin și mai mari atunci când șoferul vinovat nu are o poliță RCA valabilă. Deși asigurarea de răspundere civilă auto este obligatorie pentru toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice, astfel de cazuri continuă să apară, iar procedura de despăgubire este diferită față de cea aplicată într-un accident obișnuit, potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

În cazul în care unul dintre șoferii implicați în accident nu deține o poliță RCA, constatarea amiabilă nu mai poate fi folosită. Primul pas este anunțarea Poliției, care va întocmi procesul-verbal de constatare și va stabili vinovăția. Acest document reprezintă baza legală fără de care dosarul de despăgubire nu poate fi deschis.

Există situații în care șoferul vinovat susține că are asigurare, însă nu poate prezenta polița. Verificarea se poate face imediat pe platforma AIDA, administrată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), prin introducerea numărului de înmatriculare sau a seriei de șasiu. Astfel poate fi confirmat pe loc dacă vehiculul este asigurat.

Imediat după producerea accidentului este recomandată fotografierea avariilor, a poziției autovehiculelor și a locului producerii evenimentului. Totodată, este utilă notarea datelor de contact ale șoferului vinovat și ale eventualilor martori, informații care pot fi solicitate ulterior în procesul de despăgubire.

Deși tentația de a duce imediat mașina în service este firească, reparațiile nu ar trebui începute înainte de constatarea oficială. Dacă avariile sunt remediate înainte de evaluarea dosarului, există riscul ca despăgubirea să fie refuzată.

În lipsa unei polițe RCA a șoferului vinovat, despăgubirea este acordată prin Fondul gestionat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR). Păgubitul trebuie să depună o cerere de despăgubire, disponibilă pe site-ul instituției, însoțită de procesul-verbal întocmit de Poliție, autorizația de reparație, actul de identitate, documentele mașinii și dovezile prejudiciului, precum fotografii, devize sau facturi, dacă acestea există.

Este important ca dosarul să fie complet încă de la început, deoarece lipsa unor documente poate întârzia analiza și soluționarea cererii.

BAAR are la dispoziție un termen de până la 90 de zile pentru a transmite o ofertă de despăgubire sau un răspuns motivat. După acceptarea ofertei, plata se face în cel mult 10 zile. Ulterior, instituția recuperează sumele achitate de la șoferul vinovat, prin exercitarea dreptului de regres.

BAAR poate acorda despăgubiri și în cazul în care autorul accidentului părăsește locul faptei, însă condițiile diferă.

Dacă șoferul este identificat, dar nu are RCA, sunt acoperite atât daunele materiale, cât și eventualele vătămări corporale. Dacă autorul rămâne neidentificat, despăgubirile pentru avariile autoturismului sunt acordate doar în situațiile în care accidentul a provocat și vătămări corporale grave sau deces, fiind aplicată și o franșiză de 500 de euro. În schimb, dacă o mașină este lovită în parcare, iar autorul nu este identificat, BAAR nu acordă despăgubiri pentru pagubele materiale.

Decontarea directă inclusă opțional în polița RCA nu poate fi utilizată dacă șoferul vinovat nu are asigurare. Acest mecanism funcționează doar în accidentele în care ambele vehicule implicate dețin polițe RCA valabile.

Proprietarii care au și o poliță CASCO își pot repara autoturismul prin această asigurare, însă nu mai pot solicita despăgubiri și de la BAAR pentru aceeași daună.

Pe lângă amenda cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei, șoferul care circulă fără RCA riscă reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare, iar autovehiculul poate fi scos din circulație.

În plus, după plata despăgubirilor către persoana păgubită, BAAR recuperează integral sumele achitate, inclusiv cheltuielile și eventualele dobânzi, astfel că lipsa unei polițe RCA se poate transforma într-un cost mult mai mare decât prețul asigurării obligatorii.