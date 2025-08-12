Social La o zi după Untold, gazonul Cluj Arena, gata de meci. Care e secretul







Dacă în anii precedenți, festivalul Untold provoca mari neplăceri celor de la „U” Cluj prin modul în care era fost afectat gazonul, acum situația stă cu totul altfel. Gazonul de pe Cluj Arena e pregătit pentru meciurile de fotbal. Pe perioada Untold, studenții clujeni au jucat la Sibiu.

O adevărată performanță au reușit cei care administrează gazonul de pe stadionul Cluj Arena. S-au mobilizat atât de repede încât gazul e gată să-și primească fotbaliștii, chiar dacă organizatorii Untold nu au reușit încă să desfacă scena.

"La doar o zi după Untold, gazonul de pe Cluj Arena se prezintă într-o formă excelentă, gata să găzduiască meciuri pentru toți clujenii", a anunțat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Se pare că după zece ediții de Untold, administratorii Cluj Arena știu cum să aducă rapid gazonul de pe stadion astfel încât să arate impecabil în scurt timp. În alți ani, gazonul avea de suferit mai multe intervenții până să ajungă în cea mai bună stare de joc.

Universitatea Cluj revine acasă, pe Cluj arena în etapa a șaptea. Atunci clujenii sunt așteptați la meciul cu Dinamo. Partida e programată în weekendul 23-24 august. Elevii antrenorului Neluțu Sabău au fost nevoiți să se mute la Sibiu pentru două meciuri. Este vorba de returul cu Ararat Armenia din preliminariile Conference League. Dar și la meciul cu Petrolul Ploiești, din etapa a cincea de campionat.

Recent, Consiliul Județean Cluj a anunțat un nou început pentru arena care va găzdui și în acest sezon meciurile echipei U. Cluj. Aceasta va avea un gazon hibrid. Ca pe marile stadioane ale lumii. În urma unei investiții de aproape două milioane de lei. Gazonul e realizat cu ajutorul unr tehnici speciale. În gazonul natural sunt cusute fire sintetice. Scopul acestei investiții e acela de a permite tranziția ușoară de la sporturi la evenimente și înapoi.