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Noul șef al Mossad s-a întâlnit cu directorul CIA. Iranul și programul nuclear, în centrul discuțiilor

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Noul șef al Mossad s-a întâlnit cu directorul CIA. Iranul și programul nuclear, în centrul discuțiilorRoman Gofman, Mossad / sursa foto: wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Roman Gofman, noul director al serviciului israelian de informații externe Mossad, ar fi efectuat în urmă cu aproximativ două săptămâni prima sa vizită oficială la Washington, unde a avut discuții cu directorul CIA, John Ratcliffe, și cu oficiali ai Casei Albe despre războiul cu Iranul și programul nuclear al Teheranului. Informația a fost dezvăluită de publicația Axios, care citează două surse familiarizate cu întâlnirile.

Vizita ar fi avut loc cu puțin timp înainte ca tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz să se amplifice din nou și luptele să fie reluate, într-un moment considerat critic pentru coordonarea dintre Washington și Ierusalim.

Prima vizită oficială după preluarea conducerii Mossad

Roman Gofman a preluat conducerea Mossad la începutul lunii iunie, în locul lui David Barnea. General cu experiență în armata israeliană și fost secretar militar al premierului Benjamin Netanyahu, Gofman este considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai șefului guvernului israelian. Numirea sa a fost aprobată în aprilie, iar mandatul este de cinci ani.

Vizita la Washington a fost prima deplasare oficială a lui Gofman în SUA de la preluarea funcției. Potrivit surselor Axios, unul dintre obiectivele principale ale întâlnirilor a fost coordonarea pozițiilor dintre Israel și Statele Unite în perspectiva negocierilor privind un nou acord nuclear cu Iranul.

Discuții cu șeful CIA și oficiali ai Casei Albe

În timpul vizitei, Gofman s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, precum și cu reprezentanți ai Consiliului Național de Securitate și ai Casei Albe. Pe agenda discuțiilor s-au aflat evoluțiile războiului cu Iranul, perspectivele programului nuclear iranian și coordonarea serviciilor de informații în contextul tensiunilor din regiune.

John Ratcliffe, CIA

John Ratcliffe, CIA / sursa foto: captura video https://www.youtube.com/watch?v=IYMCw_Vd2EU

Potrivit surselor citate, Ratcliffe s-a numărat printre oficialii americani care au exprimat rezerve față de înțelegerea negociată cu Teheranul. El ar fi avertizat înainte de semnarea memorandumului că Iranul ar putea interpreta diferit unele prevederi ale acordului, inclusiv cele referitoare la securitatea și navigația în Strâmtoarea Ormuz.

Cine este Roman Gofman

În vârstă de 49 de ani, Roman Gofman s-a născut în Belarus și a emigrat în Israel în adolescență. Și-a construit cariera în armata israeliană, unde a ocupat mai multe funcții de comandă, iar în ultimii ani a fost secretarul militar al premierului Benjamin Netanyahu. Deși nu provine din structurile Mossad, el a fost ales de Netanyahu pentru a conduce serviciul de informații externe, o decizie care a generat dezbateri în Israel.

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