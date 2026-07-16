Un nou drum radial va lega vestul Capitalei de Autostrada A0

Un nou proiect de infrastructură destinat descongestionării traficului din zona de vest a Capitalei înaintează către faza următoare, după ce studiul de fezabilitate pentru Drumul Radial 1 – Vest Expres urmează să fie aprobat joi în cadrul Ministerului Transporturilor.

Noua arteră va realiza legătura dintre Bulevardul Timișoara și Autostrada A0, în apropierea localității Domnești.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că proiectul reprezintă primul drum radial din București ce ajunge în această etapă.

„Aprobăm în Ministerul Transporturilor studiul de fezabilitate pentru DR1 – Vest Expres, proiectul care va prelungi Bulevardul Timișoara până la Autostrada A0 în apropiere de Domnești și care va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre București și zona metropolitană. Vorbim despre o investiție de aproape 10 kilometri care nu înseamnă doar un drum nou, ci un nou mod de a gândi mobilitatea în regiunea București – Ilfov”, a scris Horațiu Cosma.

Potrivit proiectului, noul drum va avea câte două benzi de circulație pe fiecare sens, o bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime, piste pentru biciclete, șase noduri rutiere denivelate și parcări de tip Park&Ride amplasate în principalele puncte de conexiune.

De asemenea, traseul va fi conectat direct la Autostrada A0 și va beneficia de sisteme inteligente pentru managementul traficului.

Oficialul din Ministerul Transporturilor susține că proiectul introduce soluții tehnice care nu au mai fost utilizate până acum în România.

„Proiectul include soluții tehnice utilizate în premieră în România, prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului și conectarea acestuia cu parcările Park&Ride amplasate în nodurile rutiere, astfel încât tot mai mulți oameni să poată lăsa mașina și să continue călătoria rapid și eficient cu transportul public. DR1 – Vest Expres este primul dintre drumurile radiale care vor lega Capitala de Autostrada A0 și de localitățile din jur, contribuind la dezvoltarea unei rețele moderne de transport pentru milioane de oameni”, a precizat secretarul de stat.

Autoritățile au anunțat că modelul va fi extins și în alte zone ale Bucureștiului, prin dezvoltarea unor proiecte similare menite să îmbunătățească legăturile dintre Capitală și localitățile din zona metropolitană.