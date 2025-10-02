Centura București se lărgește la patru benzi în Sud. Buftea și Șindrilița, următoarele șantiere deschise

Guvernul României a aprobat exproprieri de peste 19 milioane de lei pentru lărgirea la patru benzi a Centurii București Sud. Alte două proiecte rutiere, la Buftea și Șindrilița, primesc undă verde.

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 763/2025, prin care se dă undă verde exproprierilor necesare lărgirii la patru benzi a Centurii București Sud, pe segmentul cuprins între autostrăzile A2 și A1.

Valoarea despăgubirilor este de peste 19,2 milioane de lei, fonduri provenite din bugetul de stat și din programe europene. Statul, prin Ministerul Transporturilor și CNAIR, va vira sumele aferente proprietarilor în termen de 30 de zile de la alocarea creditelor bugetare.

Lista imobilelor afectate – terenuri intravilane, extravilane și construcții – vizează proprietăți din cinci localități ilfovene: Domnești, Clinceni, Bragadiru, Măgurele și Jilava.

Hotărârea de guvern semnată de premierul Ilie Bolojan și de miniștrii responsabili vizează tronsonul cuprins între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520), adică zona Cernica–Glina – Chiajna.

Pe lângă lărgirea la patru benzi, proiectul include și amenajarea unui punct de întoarcere cu sens giratoriu în apropierea A1, pe Lotul 2 al lucrărilor.

Guvernul subliniază că finanțarea este eligibilă prin Fondul de Coeziune 2021–2027, ceea ce înseamnă accesarea de bani nerambursabili.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat și progrese pe două proiecte conexe.

Primul este Varianta Ocolitoare Buftea, pentru care a fost emisă Autorizația de Construire. Proiectul, adjudecat de compania austriacă PORR Construct, prevede:

5,77 kilometri de drum,

trei pasaje rutiere, inclusiv peste calea ferată București–Ploiești,

trei intersecții majore (una cu Autostrada Bucureștiului – A0),

iluminat public,

parcări pentru camioane și stații de încărcare electrică,

sistem de colectare a apelor pluviale.

Valoarea totală este de 281 milioane lei, fără TVA. Constructorul are la dispoziție 34 de luni pentru finalizare, iar organizarea de șantier este deja realizată.

Al doilea proiect privește amenajarea unui sens giratoriu pe DN2, în zona Șindrilița–Găneasa.

Guvernul a aprobat exproprierile necesare, urmând ca după emiterea Autorizației de Construire și a Ordinului de Începere, antreprenorul desemnat să demareze lucrările.

Scrioșteanu a subliniat că ambele proiecte au fost realizate la solicitarea Consiliului Județean Ilfov, Primăriei Buftea și Primăriei Găneasa, demonstrând colaborarea între guvern și autoritățile locale.

Prin aceste decizii, guvernul încearcă să elimine unul dintre cele mai mari blocaje istorice ale infrastructurii rutiere: problema exproprierilor.

Centura București Sud modernizată la patru benzi va aduce multiple beneficii:

reducerea traficului de pe DN5 și DN6,

scăderea timpilor de navetă,

fluidizarea transportului de marfă între A1 și A2,

conectarea mai rapidă a zonei metropolitane la Autostrada Bucureștiului (A0).

În plus, varianta Buftea și sensul giratoriu de la Șindrilița vor crește siguranța rutieră și vor contribui la reducerea blocajelor în nordul și estul Ilfovului, zone puternic afectate de dezvoltarea imobiliară.