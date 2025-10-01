Centura Buftea primește undă verde. Proiect rutier major pentru București-Ilfov

Autorizația de construire a variantei ocolitoare Buftea a fost emisă, iar lucrările urmează să înceapă în scurt timp. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, care a precizat că proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile și are o valoare contractuală de peste 281 milioane lei, fără TVA.

Potrivit declarației oficiale publicate pe pagina sa de Facebook, Irinel Scrioșteanu a menționat că proiectul face parte dintr-un pachet de investiții esențiale pentru regiunea București-Ilfov, cu scopul de a crește siguranța circulației și de a fluidiza traficul rutier. „A fost emisă autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea, urmând ca lucrările să fie demarate în scurt timp”, a transmis acesta.

Centura Buftea va fi realizată de antreprenorul austriac Porr Construct SRL, care are la dispoziție 34 de luni pentru a finaliza proiectarea și execuția. Contractul are o valoare de 281,17 milioane lei (fără TVA), bani proveniți în mare parte din fonduri europene nerambursabile.

Noua variantă ocolitoare va avea o lungime totală de 5,77 kilometri și va include mai multe elemente moderne de infrastructură. Printre acestea se numără:

iluminat public pe întreaga lungime a traseului;

două parcări dotate cu sisteme de cântărire pentru autocamioane și stații de încărcare pentru vehicule electrice;

sistem de colectare și scurgere a apelor.

Vor fi construite trei pasaje rutiere, menite să asigure un flux mai bun al circulației:

Pasaj peste calea ferată București–Ploiești (81,90 m lungime); Pasaj peste DJ101 (84,90 m lungime); Pasaj peste un drum betonat (36,10 m lungime).

De asemenea, centura va include trei intersecții la nivel, configurate pentru a conecta eficient varianta ocolitoare cu rețeaua rutieră existentă:

intersecție giratorie VO Buftea x A0 (conexiune cu nodul Autostrăzii Bucureștiului);

intersecție VO Buftea x DN1A Strada Metalurgiei;

intersecție tip nod rutier cu DJ101.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Transporturilor, constructorul a finalizat deja organizarea de șantier, ceea ce înseamnă că lucrările efective vor putea fi începute imediat după emiterea ordinului de începere.

În același anunț, Irinel Scrioșteanu a precizat că un al doilea proiect rutier important pentru județul Ilfov a primit aprobarea Guvernului. Este vorba despre un sens giratoriu pe DN2, la intersecția cu DC29, în zona satului Șindrilița (comuna Găneasa).

Guvernul a aprobat procedura de expropriere a terenurilor necesare, urmând ca pașii următori să fie emiterea autorizației de construire și a ordinului de începere a lucrărilor.

Ambele proiecte – varianta ocolitoare Buftea și sensul giratoriu de la Șindrilița – sunt realizate cu sprijinul și la solicitarea autorităților locale: Consiliul Județean Ilfov, Primăria orașului Buftea și Primăria comunei Găneasa.

Oficialii Ministerului Transporturilor subliniază că proiectele au un rol esențial în reducerea timpilor de călătorie și în scăderea riscului de accidente. Varianta ocolitoare Buftea va prelua mare parte din traficul greu care traversează orașul și care, în prezent, creează ambuteiaje și poluare în zona centrală.

În plus, intersecțiile modernizate și pasaje rutiere vor contribui la creșterea siguranței circulației, eliminând punctele critice unde, până acum, au existat numeroase incidente rutiere.

De asemenea, șoferii de camioane vor beneficia de facilități moderne, precum parcări dotate cu sisteme de cântărire și stații de încărcare pentru vehicule electrice, un pas necesar în contextul tranziției spre un transport mai prietenos cu mediul.

Costurile pentru realizarea centurii Buftea sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile, ceea ce reprezintă o garanție suplimentară pentru respectarea termenelor și standardelor de execuție.

„Aceste proiecte de infrastructură rutieră vor avea un impact important asupra siguranței și fluidizării traficului. Sunt investiții realizate cu sprijinul autorităților locale și finanțate din bani europeni, ceea ce confirmă angajamentul nostru de a moderniza infrastructura din regiunea metropolitană București-Ilfov”, a transmis Irinel Scrioșteanu.