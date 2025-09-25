Guvernul aprobă noi exproprieri pentru marile proiecte de infrastructură

Guvernul a adoptat joi un set de măsuri propuse de Ministerul Transporturilor, care includ exproprieri suplimentare și actualizarea documentațiilor tehnice, decizii menite să asigure continuitatea și ritmul lucrărilor la marile șantiere de infrastructură. „Executivul alocă sumele necesare continuării proiectelor de infrastructură. Guvernul a aprobat, astăzi, la propunerea Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România, o serie de hotărâri de guvern care dau un nou impuls marilor proiecte de infrastructură rutieră din ţară”, a scris ministrul Transporturilor pe Facebook.

Ministrul Transporturilor a explicat că pachetul legislativ aprobat de Guvern este esențial pentru a menține în grafic lucrările deja începute. „Pachetul legislativ vizează, atât exproprieri suplimentare, cât şi actualizarea documentaţiilor tehnice, măsuri fără de care şantierele aflate în derulare nu şi-ar putea continua ritmul asumat”, a subliniat Ciprian Șerban.

Un exemplu concret este Autostrada Sibiu–Făgăraș, Tronsonul 4, unde statul a decis exproprierea a peste 220.000 de metri pătrați de teren în județul Brașov. „Fondurile aprobate pentru realizarea exproprierilor se ridică la peste 789.000 lei”, a precizat ministrul, subliniind că această etapă este necesară pentru a evita întârzierile și pentru a sprijini desfășurarea lucrărilor.

Oficialul a subliniat că proiectele de infrastructură rutieră primesc finanțări suplimentare pentru a evita blocajele și pentru a răspunde nevoilor de mobilitate din diferite regiuni ale țării. El a menționat că „s-a decis suplimentarea cu peste 3 milioane de lei a fondurilor destinate despăgubirilor pentru varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, un proiect esenţial pentru fluidizarea traficului în nord-vestul ţării”.

În plus, ministrul a precizat că au fost adoptate măsuri și pentru alte investiții majore. „Pe ordinea de zi s-a aflat şi Autostrada Focşani–Bacău, unde exproprierile necesare relocării utilităţilor au primit undă verde, alături de Autostrada de Centură Bucureşti – Centura Sud, pentru care au fost aprobate fonduri destinate realizării exproprierilor în valoare de circa 2,6 milioane de lei, pentru tronsonul situat între kilometrii 52+770 şi 69+000”, a declarat Ciprian Șerban.

Executivul a inclus pe lista investițiilor și proiecte punctuale menite să îmbunătățească siguranța rutieră. „Totodată, Executivul a fost de acord cu amenajarea unui sens giratoriu pe DN 2, la Şindriliţa, investiţie care presupune realizarea de exproprieri estimate la 46.200 de lei”, afirmă ministrul Transporturilor.

În paralel, Guvernul a aprobat corectarea unor documentații tehnice și suplimentarea despăgubirilor necesare pentru lucrările de pe amplasamente suplimentare. Aceste intervenții sunt legate de relocarea utilităților și sunt asociate proiectului major al Podului suspendat peste Dunăre de la Brăila, unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură din ultimii ani.

Ministrul Ciprian Șerban a subliniat că aceste măsuri transmit un mesaj ferm privind prioritățile Guvernului. „Prin aceste decizii, se transmite un semnal clar că marile proiecte de infrastructură rămân o prioritate. Măsurile adoptate astăzi au rolul de a asigura continuitatea lucrărilor şi de a accelera calendarul de investiţii, în beneficiul mobilităţii cetăţenilor şi al dezvoltării economice regionale”, a declarat acesta.