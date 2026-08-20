Fără finanțarea CIA care a ajutat la menținerea NeXT pe linia de plutire în anii '80, Steve Jobs s-ar putea să nu fi revenit triumfător la Apple - și iPhone-ul putea să nu aibă codul său de operare fundamental, dezvăluie WSJ.

Când CIA a intervenit neanunțat la sediul noii companii de calculatoare a lui Steve Jobs, NeXT, Războiul Rece era în plină desfășurare.

Era anul 1986, iar președintele Ronald Reagan trimitea miliarde de dolari Pentagonului, o mare parte din aceștia pentru a finanța noi tehnologii, inclusiv apărare antirachetă și sateliți spion. În cadrul comunității de securitate națională, unii oameni au înțeles importanța revoluției informatice care se desfășura în Silicon Valley - și de ce aveau nevoie să profite de aceasta.

Joe Romello și Jeff Harris erau doi dintre acești oameni. Lucrând pentru ceea ce era cunoscut sub numele de „Programul B” al CIA, o inițiativă clasificată pentru dezvoltarea recunoașterii satelitare, ei credeau că Jobs, care își înființase noua companie în 1985 după ce fusese dat afară din Apple, ar putea ajuta la furnizarea de tehnologie crucială pentru comunitatea de informații.

Romello și Harris au spus că vor să vorbească direct cu el despre „probleme legate de apărare, în special de informații”. Nu au putut oferi detalii, deoarece era vorba de informații clasificate, dar voiau să știe dacă Jobs ar putea găsi timp să se întâlnească cu ei.

Dar de ce ar fi legat Jobs, un copil al contraculturii care practicase budismul sub conducerea unui maestru zen și care a menționat consumul de LSD ca pe o experiență formatoare, viitorul companiei sale de spioni?

Astăzi, în timp ce Silicon Valley și Pentagonul își reînnoiesc legăturile, cu zeci de miliarde de dolari de capital de risc investiți în sute de noi startup-uri din domeniul apărării, mulți lideri tehnologici invocă patriotismul și reînnoirea națională în căutarea lor de contracte militare, dar interesul reciproc a fost cel care a impulsionat cooperarea în trecut.

Acest episod puțin cunoscut al conexiunilor lui Jobs cu spionajul american merită reluat tocmai pentru că arată rădăcinile adânci ale relației - și rolul pe care l-a jucat în permiterea apariției sistemului de operare Apple.

Jobs nu ar fi fost complet surprins să afle că CIA îi cerea să vorbească.

Pe lângă lansarea NeXT, în februarie 1986 a achiziționat divizia de grafică pe calculator a Lucasfilms a lui George Lucas, care a produs Pixar Image Computer. Participația majoritară a lui Jobs în noua companie a venit la pachet cu o tehnologie neașteptată: Pixar lucrase cu ESL, o companie de apărare din Silicon Valley, și construise la comandă un computer pentru analiștii de informații pentru a evalua imaginile din satelit.

„Când Jobs s-a întâlnit în cele din urmă cu președintele ESL, Robert Kohler, cei doi bărbați s-au înțeles bine”, își amintește Garry Fuller, care lucra pentru ESL la acea vreme și s-a alăturat ulterior NeXT. Kohler, un fost oficial superior al CIA, i-a spus lui Jobs că ceea ce fusese conceput să facă computerul NeXT „pentru studenți, profesori și cercetători, asta face comunitatea de informații în spatele ușii”.

Romello și Harris nu au avut niciodată o întâlnire cu Jobs la sediul NeXT în timpul acelei prime vizite. Când Romello s-a întâlnit în cele din urmă cu Jobs în New York City, nu i-a spus exact ce avea CIA în minte.

Oricum, Jobs nu a vrut să audă. „Nu-mi spune nimic ce nu ar trebui să știu, pentru că nu-mi voi aminti să uit”, i-a spus Jobs lui Romello.

Aceasta nu a fost o problemă pentru Romello, care a explicat ce își dorea: să cumpere stațiile de lucru NeXT pentru un client nedivulgat.

„Câte unități sunteți dispuși să livrați anual?”, a întrebat Romello.

„Aceasta este o informație privilegiată”, a replicat Jobs.

„Sunt peste 20.000? Asta vreau să cumpăr: 20.000 de unități”, a spus Romello. „Și le vreau anul acesta, dar le vreau cu două modificări.”

Personalizarea la care se gândea Romello nu urma să fie gestionată de Jobs sau NeXT. Clientul departamentului de informații dorea un cip mai rapid, furnizat de Motorola, și o placă grafică specială, de la Intel. „Nu i-am spus niciodată ce căutam de fapt”, a spus Romello. „Nu i-am dat o copie a cipului. Au fost făcute aftermarket de noi, de către reprezentanții noștri.”

Poate că nu știa exact ce plănuia CIA să facă cu computerele sale, dar în cele din urmă lui Jobs i s-a acordat o autorizație de securitate top secret, astfel încât să poată vizita facilități clasificate.

Adevărul era că NeXT avea nevoie disperată de vânzări. Compania era afectată de probleme, majoritatea legate de perfecționismul lui Jobs – care, dat frâu liber într-o companie pe care acum o deținea și o controla, risca să ducă întreaga întreprindere la faliment. Stațiile de lucru NeXT erau scumpe și inaccesibile financiar pentru majoritatea indivizilor. Vânzările către universități, despre care Jobs spera că vor fi un client important, nu s-au materializat niciodată în număr mare.

A rămas în principal contractul cu CIA, de a cărui existență aproape nimeni nu știa. Public, NeXT a declarat că are un contract cu guvernul federal ca parte a unui parteneriat cu ESL. Chiar și în interiorul guvernului, implicarea CIA a fost ascunsă; Agenția Națională de Securitate era cumpărătorul oficial, potrivit lui Dain Ehring, care a lucrat cu Romello la contractul NeXT.

Doar câțiva oameni de la NeXT știau ce se întâmplă când vizitatori misterioși din Washington au apărut la birou, iar acei angajați știau că este mai bine să nu pună prea multe întrebări. Dan’l Lewin, pe care Jobs îl recrutase la NeXT de la Apple, și-a amintit că o jumătate de duzină de grupuri diferite au apărut la birou, toți arătând ca „agenți în civil, de gata de utilizare”.

„Au intrat și au spus: «Bună, numele meu este Sally». «Numele meu este Bill». «Numele meu este Sanjay», sau orice altceva”, își amintea Lewin. „Și nimeni nu avea cărți de vizită. Toți au zâmbit și le-am făcut demonstrații, iar în încăpere erau oameni de la ESL, pentru că ESL urma să se ocupe de tot. Și toți au plecat, au zâmbit, au dat din cap și nu au scos un cuvânt.”

CIA a adus o echipă de la Sun Microsystems, care avusese deja de-a face cu agenția de spionaj, pentru a-l ajuta pe Jobs să-și intensifice producția. Prima lună de producție a produs o sută de stații de lucru. Apoi, NeXT a crescut producția la 1.500 de mașini pe lună - apoi la 5.000.

Calculatoarele care ieșeau de pe linia de producție erau încărcate în camioane nemarcate care soseau la depozitul NeXT dimineața devreme și transportate la o companie-paravan a CIA, unde erau instalate cipurile și procesoarele vizuale modificate. Odată asamblate, unitățile se întorceau în camioane cu destinația Moffett Field, o instalație militară, unde erau încărcate în avioane de transport C-5 masive și transportate către destinațiile lor finale - clasificate.

Jobs încă nu știa exact unde se îndreptau computerele sale NeXT sau de ce, cel puțin potrivit celor din serviciul de informații. Adevărul era că nici măcar persoanele responsabile de cumpărarea lor - inclusiv Romello însuși - nu anticipaseră pe deplin modul în care computerele aveau să fie utilizate.

Calculatoarele ajungeau la analiștii de la Biroul Național de Recunoaștere, sau NRO, care foloseau ecranele de înaltă rezoluție și cipurile specializate ale NeXT pentru a scana imagini din satelit - pentru a detecta dacă o țară își mutase armata, să zicem, sau dacă construia un siloz de rachete. Stațiile de lucru le-au permis, de asemenea, analiștilor să creeze și să partajeze briefing-uri, fie pentru legislatori, fie pentru președinte, încorporând voice-over video, imagini statice și adnotări.

La fel de important, NeXTcubes, așa cum erau numite, permiteau partajarea datelor între rețelele de informații, punând imagini proaspăt colectate în mâinile personalului militar din întreaga lume, permițându-le astfel să facă analize în timp real. World Wide Web-ul era încă la început, dar datorită NeXT, comunitatea de informații avea, în esență, propriul internet funcțional. „Nu foloseam cuvântul internet pe atunci, ci îl numeam doar «rețea de arie largă» sau ceva de genul”, a spus Romello.

Pe măsură ce tot mai mulți membri ai armatei au început să vadă imaginile singuri, nu au mai fost nevoiți să se bazeze exclusiv pe analizele agențiilor de informații. NeXT a pus informații brute în mâinile comandanților de câmp de luptă din bazele din întreaga lume, imagini pe care le puteau interpreta „prin ochii lor aproape în timp real”, a spus Romello.

Efectul a fost acela de a contesta cultura de lungă durată a CIA de informații centralizate. Aceasta, a spus Romello, a fost „cea mai mare consecință neintenționată” a noilor computere.

NeXT a fost integrat în agențiile de spionaj exact când misiunea lor era pe cale să se schimbe. Uniunea Sovietică s-a prăbușit în 1991, iar SUA a trecut de la a fi una dintre cele două superputeri la a fi singura putere hegemonică dominantă într-o lume a noilor amenințări: statele necinstite, ascensiunea Chinei, terorismul.

Jobs, însă, nu era destinat să joace un rol prea mult timp în acea nouă eră; el avea ochii ațintiți asupra a ceva dincolo de Pentagon și CIA. Harris, care îl însoțise pe Romello la sediul NeXT, și-a amintit de o întâlnire cu Jobs la mijlocul anilor 1990, când antreprenorul i-a spus: „Voi redefini industria muzicală”.

Harris, care la acea vreme era șeful NRO, nu avea nicio idee despre ce vorbea Jobs, dar în cele din urmă a înțeles.

În 1996, Apple a anunțat că va cumpăra NeXT, iar Jobs s-a întors la compania pe care o co-fondase. Câțiva ani mai târziu, Jobs a recâștigat controlul asupra întregii companii, punând-o pe o traiectorie de a deveni cel mai valoros brand din lume - și, așa cum promisese, redefinind industria muzicală odată cu apariția iPod-ului și iTunes.

Deși prezența NeXT în cultura populară a fost umbrită de Apple, ADN-ul sistemului său de operare, NEXTSTEP, a devenit fundamentul produselor Apple, de la Mac-uri la iPhone-uri.

Apple nu a devenit niciodată un contractor militar major așa cum fusese NeXT. După încheierea Războiului Rece, cheltuielile pentru apărare au scăzut vertiginos, scăzând cu aproape 30% până la sfârșitul anilor 1990, exact în momentul în care piața comercială a computerelor personale exploda.

Când interesele Silicon Valley s-au îndepărtat de cele ale lumii militare și a serviciilor de informații, conexiunea s-a ofilit. Acum, în timp ce Pentagonul își propune să cheltuiască peste un trilion și jumătate de dolari anul viitor și investește în noi tehnologii precum inteligența artificială, Silicon Valley repornește relația.

Cel mai durabil impact al scurtei convergențe a lui Jobs cu securitatea națională este pur și simplu că i-a permis celui mai emblematic antreprenor din Silicon Valley să se întoarcă la Apple.

Colaborarea cu agențiile de spionaj i-a oferit lui Jobs „încă cinci ani de zile pentru a consolida și dezvolta afacerea; pentru a se dovedi acționarilor și pieței că era un lider de afaceri legitim, nu doar un copil care a avut noroc și putea vinde”, a spus Ehring, care a părăsit lumea serviciilor secrete în 1990 pentru a lucra cu Jobs la NeXT.

„Așadar, fără ca NRO să-i permită lui Steve să se maturizeze, nu s-ar fi întors să conducă Apple ca CEO pentru redresare.”