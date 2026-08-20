Justitie

ICCJ ar putea decide soarta restanțelor salariale ale magistraților, de 4,8 miliarde de lei

Comentează știrea
ICCJ ar putea decide soarta restanțelor salariale ale magistraților, de 4,8 miliarde de leiÎCCJ. Sursa foto: EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) este așteptată să se pronunțe, după mai multe amânări, asupra recursului formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor împotriva unei hotărâri a Curții de Apel București care obligă Executivul să asigure banii necesari pentru plata unor drepturi salariale restante ale magistraților.

ICCJ ar putea da soluția joi

Decizia este urmărită cu atenție și în contextul conflictului constituțional declanșat între Guvern și instanța supremă. Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea Executivului pe 23 septembrie, astfel că nu este exclus ca Înalta Curte să amâne din nou pronunțarea.

Litigiul a pornit de la o acțiune introdusă de ÎCCJ la Curtea de Apel București, înregistrată în martie 2026. Instanța a solicitat ca Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure integral fondurile pentru plata salariilor restante câștigate în instanță de judecători și de alte categorii de personal îndreptățite.

Pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis solicitarea și a stabilit că sumele trebuie puse la dispoziție inclusiv printr-o eventuală rectificare bugetară. Executivul și Ministerul Finanțelor au primit un termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii pentru a pune în aplicare decizia.

În cazul întârzierilor, hotărârea prevede penalități de 1% pentru fiecare zi, precum și o amendă calculată la 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de neexecutare.

Miză financiară foarte mare

Miza financiară este una considerabilă. Potrivit lui Ilie Bolojan, fost premier, solicitările privind drepturile salariale și penalitățile aferente ar ajunge la aproximativ 4,8 miliarde de lei.

Guvernul a contestat însă soluția și susține că instanțele nu pot decide asupra modului în care sunt distribuite resursele bugetului general consolidat. În iulie, Executivul a sesizat CCR, invocând existența unui conflict juridic de natură constituțională cu ÎCCJ.

Bolojan a argumentat atunci că stabilirea priorităților bugetare aparține puterilor executivă și legislativă, în timp ce instanțele trebuie să aplice legislația existentă.

ICCJ, reclamată de Guvern la CCR

Înalta Curte a respins public acuzațiile, considerând fără precedent situația în care o parte dintr-un litigiu califică înaintea soluționării cauzei conduita instanței drept neconstituțională.

Guvernul a solicitat și implicarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, printr-o întrebare preliminară, cerând suspendarea procedurii până la soluționarea acesteia.

Stiri calde

12:49 - De ce și-a dat demisia din Poliție Marian Godină, după aproape 20 de ani

12:42 - Fragmentele de dronă din Tulcea, recuperate. MApN: Nu există risc pirotehnic

12:35 - Grindeanu despre Legea Salarizării: Nimeni nu a văzut vreun proiect

12:22 - Carnagiile lui Charles Manson, „mană cerească” pentru propaganda comunistă

12:12 - O șoferiță de 84 de ani a lovit doi bicicliști. Soțul ei a ajuns să lovească doi carabinieri

12:03 - Venit de bază garantat pentru toți adulții. Partidul care propune măsura vrea să suprataxeze proprietatea

11:54 - Fondatorul Evergrande, închisoare pe viață și confiscarea averii

11:46 - Patru trenuri își schimbă temporar traseul. Călătorii vor fi transbordați între Arad și Timișoara

HAI România!

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Cum ne va schimba inteligența artificială viața în următorii ani?

Ceaușescu a interzis psihologia. Unde exporta hrana românilor?

Ceaușescu a interzis psihologia. Unde exporta hrana românilor?

Capra noastră, nasol! Capra lor, mişto!

Capra noastră, nasol! Capra lor, mişto!

Proiecte speciale