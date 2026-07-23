Cancelarul german Friedrich Merz ar putea anunța vineri o remaniere a Guvernului, după demisia lui Jens Spahn din funcția de lider al grupului parlamentar CDU/CSU. Schimbările sunt discutate la cel mai înalt nivel și ar putea afecta mai multe portofolii importante din Executiv.

Decizia vine după plecarea lui Jens Spahn, care a renunțat la funcție în urma scandalului provocat de nașterea copilului său prin intermediul unei mame surogat în Statele Unite, situație considerată incompatibilă cu poziția oficială a partidului privind maternitatea surogat.

Potrivit surselor Reuters, actualul ministru al Sănătății, Nina Warken, este favorită să preia conducerea Cancelariei Federale. La rândul său, Thorsten Frei, șeful Cancelariei și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Friedrich Merz, ar urma să îi succeadă lui Jens Spahn la conducerea grupului parlamentar CDU/CSU.

Pentru Ministerul Sănătății este luat în calcul Carsten Linnemann, în prezent secretar general al Uniunii Creștin-Democrate (CDU). Informația a fost publicată inițial de publicația Bild și confirmată ulterior de surse citate de Reuters.

Una dintre surse a precizat însă că negocierile privind noua formulă guvernamentală sunt încă în desfășurare și că decizia finală nu fusese luată joi seară.

Jens Spahn și-a anunțat demisia sâmbătă, după ce copilul său s-a născut prin intermediul unei mame surogat în Statele Unite. Gestul a generat controverse, întrucât CDU se opune acestei practici.

Spahn era considerat unul dintre politicienii influenți ai formațiunii și, la un moment dat, a fost văzut drept un posibil rival al lui Friedrich Merz în interiorul partidului.

Potrivit publicației Handelsblatt, și deputatul CDU Philipp Amthor ar putea primi o funcție în Cancelaria Federală, urmând să devină ministru de stat responsabil pentru relația Guvernului federal cu cele 16 landuri ale Germaniei.