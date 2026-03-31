„Viza de aur”, o opțiune pentru anul 2026. Cum poate fi obținută și cât costă

Mai multe state europene continuă să ofere "vize de aur" la costuri sub prețul mediu al unei locuințe din Marea Britanie. Care sunt opțiunile disponibile în 2026 și ce condiții implică acestea.

Tot mai mulți investitori analizează posibilitatea de a obține rezidență în state europene, pe fondul incertitudinilor geopolitice, al creșterii costurilor și al schimbărilor legislative. În paralel, prețurile locuințelor continuă să urce. În Marea Britanie, valoarea medie a unei case a ajuns la aproximativ 301.000 de lire sterline, echivalentul a 347.776 de euro.

În aceste condiții, vizele de tip aur au devenit o soluție atractivă pentru cei care doresc acces la spațiul european. Aceste programe permit obținerea rezidenței în schimbul unor investiții semnificative, de regulă în imobiliare sau fonduri. În unele cazuri, beneficiarii nu sunt obligați să locuiască efectiv în țara respectivă.

Totuși, cadrul legislativ s-a modificat în ultimii ani. Spania, de exemplu, a eliminat în 2025 varianta bazată pe investiții imobiliare. În același timp, alte state mențin programe active, unele chiar la costuri sub media pieței britanice.

„În 2026, vedem o schimbare în motivele pentru care familiile caută o 'viză de aur'. Nu mai este doar visul unei case de vacanță. Este vorba despre a avea opțiuni și libertate. După ani de volatilitate globală, o a doua rezidență a devenit cea mai bună poliță de asigurare”, a declarat Nikolas Avgousti, asociat la Philippou Law din Cipru.

Ungaria se află printre destinațiile tot mai căutate datorită pragului redus de intrare. Programul pentru investitori străini prevede o investiție minimă de 250.000 de euro, oferind rezidență pentru 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

Schema include membrii familiei, iar beneficiarii nu sunt obligați să locuiască în țară pentru a păstra statutul. Pentru rezidență permanentă este necesară o ședere efectivă de cel puțin 183 de zile pe an, timp de trei ani. Cetățenia poate fi solicitată după opt ani de rezidență continuă.

Investiția trebuie direcționată către fonduri imobiliare aprobate de banca centrală, care alocă minimum 40% din capital în locuințe. Există și opțiunea unei donații de cel puțin 1 milion de euro către instituții educaționale.

În Grecia, majoritatea programelor de tip "viza de aur" au devenit mai costisitoare, ajungând între 400.000 și 800.000 de euro în zonele populare. Totuși, există două variante care păstrează pragul de 250.000 de euro.

Prima presupune restaurarea clădirilor istorice sau protejate. A doua implică transformarea unor spații comerciale în locuințe. În ambele cazuri, lucrările trebuie finalizate înainte de reînnoirea permisului.

Rezidența este acordată pentru cinci ani, fără obligații de ședere. Proprietățile nu pot fi utilizate pentru închirieri pe termen scurt. Cetățenia poate fi obținută după șapte ani, cu condiția rezidenței fiscale.

Cipru rămâne o opțiune populară, în special datorită cadrului juridic și a sistemului de înregistrare a proprietăților. Programul acordă rezidență permanentă pentru o investiție de minimum 300.000 de euro.

Solicitanții trebuie să dovedească un venit anual extern de cel puțin 50.000 de euro, sumă care crește în funcție de numărul membrilor familiei. Prezența în țară este necesară doar o dată la doi ani.

„În Cipru, influența britanică rămâne un avantaj major: operăm sub sistem de common law, care oferă un nivel de siguranță și transparență rar întâlnit în regiunea mediteraneană. Când combini această siguranță juridică cu 3.400 de ore de soare și un regim fiscal non-dom care practic îți plătește stilul de viață prin economii, alegerea devine clară”, a spus Avgousti.

Italia oferă mai multe variante de investiții, cea mai accesibilă fiind de 250.000 de euro într-un startup inovator. Permisul este valabil doi ani și poate fi reînnoit. Nu există cerințe privind durata șederii. Rezidența permanentă se obține după cinci ani, iar cetățenia după zece.

Portugalia a eliminat investițiile imobiliare din programul său, însă păstrează alte opțiuni. Cea mai accesibilă implică o contribuție de 250.000 de euro pentru proiecte culturale, redusă la 200.000 de euro în zone slab populate.

Permisul portughez este valabil cinci ani și necesită o prezență de aproximativ șapte zile pe an. Cetățenia poate fi solicitată după cinci ani, una dintre cele mai rapide proceduri din Uniunea Europeană.

Valoarea minimă a investiției nu reflectă costul total al unui program "viza de aur". Taxele, serviciile juridice și asigurările pot crește semnificativ suma finală.

În plus, diferența dintre rezidența legală și cea fiscală este esențială. O ședere prelungită poate atrage obligații fiscale globale. De asemenea, modificările legislative pot afecta noile aplicații.

În 2026, aceste programe rămân o opțiune pentru cei care caută mobilitate și stabilitate, însă condițiile diferă semnificativ de la o țară la alta.