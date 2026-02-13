Grecia oferă cetățenie rapidă și alte oportunități prin programul „viza de aur”

Grecia se numără printre statele europene care au atras în ultimii ani un val tot mai mare de investitori străini prin programul cunoscut drept „Viza de Aur”. Schema oferă drept de ședere extinsă celor care realizează investiții semnificative, în special în sectorul imobiliar, deschizând astfel drumul către multiple beneficii economice și personale, informează Fox News.

Programul le permite investitorilor din afara Uniunii Europene să obțină permis de rezidență în schimbul unei investiții minime stabilite de autoritățile elene. În funcție de regiune, pragurile financiare pot varia, însă interesul rămâne ridicat datorită accesului la spațiul Schengen, climatului mediteraneean și perspectivelor de dezvoltare pe termen lung.

Deși „Viza de Aur” nu oferă automat cetățenia, rezidența poate reprezenta primul pas către naturalizare, în condițiile respectării cerințelor legale privind durata șederii și integrarea în societate. Pentru mulți investitori, avantajele sunt evidente: libertate de circulație, stabilitate juridică și oportunități într-o economie aflată în proces de consolidare.

Prin acest program, Grecia își consolidează poziția pe harta destinațiilor preferate de investitori, oferind proceduri accelerate pentru obținerea rezidenței și, ulterior, a cetățeniei, celor care caută noi oportunități în Europa. Programul „Viza de Aur”, deja popular în rândul persoanelor cu resurse financiare consistente, capătă o nouă dimensiune, pe fondul interesului tot mai mare pentru mobilitate și stabilitate.

Potrivit unui expert în domeniu, statul elen „joacă pentru a câștiga”, mizând pe soluții inovatoare pentru a atrage capital, inclusiv din sectorul tehnologic. Strategia vizează nu doar investițiile imobiliare, ci și domenii cu potențial ridicat de creștere, precumtehnologia și startup-urile, în încercarea de a transforma țara într-un hub regional pentru afaceri și inovație.

Astfel, programul devine mai mult decât o simplă poartă către Europa: este parte a unei strategii mai ample prin care Grecia încearcă să valorifice interesul investitorilor internaționali și să transforme fluxul de capital într-un motor de creștere sustenabilă.

Grecia își diversifică strategia de atragere a investitorilor străini, lansând așa-numitul „ecosistem al startup-urilor grecești”, o inițiativă care lărgește accesul la cetățenie dincolo de clasicele investiții imobiliare.

Noul program le oferă celor interesați posibilitatea de a direcționa aproximativ 259.000 de dolari către companii emergente atent selecționate și incluse în Registrul Național de Startup-uri. Domeniile vizate sunt variate, de la real estate și apărare până la servicii financiare, potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială Elevate Greece.

Reprezentanții platformei subliniază că inițiativa își propune să consolideze legătura dintre sectorul public și cel privat, mizând pe inovație și spirit antreprenorial pentru a accelera expansiunea pe piețele internaționale. Prin acest demers, Grecia își consolidează ambiția de a deveni un pol regional de tehnologie și inovare în Europa de Sud-Est.

În acest context, tot mai mulți americani privesc obținerea unei a doua cetățenii ca pe o formă de protecție strategică, o adevărată „poliță de asigurare” pentru viitor. Tendința reflectă o schimbare de mentalitate în rândul investitorilor cu averi considerabile, care caută alternative stabile în afara granițelor SUA.

Potrivit lui Mohamed Bennis, vicepreședinte senior al Arton Capital, programele cunoscute drept „vize de aur” au ieșit din zona exclusivistă și au devenit o opțiune tot mai populară la nivel global. Firma, cu sediul în Canada, oferă consultanță persoanelor cu avere interesate de investiții pentru obținerea rezidenței sau cetățeniei în diverse state.

Bennis subliniază că profilul investițiilor s-a modificat semnificativ. Dacă în trecut dominau achizițiile imobiliare pasive, în prezent investitorii se orientează către inițiative cu impact direct în economie: startup-uri, afaceri operaționale sau fonduri de capital privat. Acestea presupun riscuri mai mari, însă oferă și perspective superioare de câștig.

În opinia sa, statele care vor să rămână competitive trebuie să își adapteze politicile la noile așteptări ale investitorilor. El oferă exemplul Grecia, pe care o descrie drept o țară hotărâtă să atragă capital, inclusiv în sectorul tehnologic. Mesajul transmis investitorilor este clar: cei care contribuie la dezvoltarea economică pot beneficia de proceduri simplificate de ședere.

Executivul compară această abordare cu filosofia americană tradițională, potrivit căreia capitalul și inițiativa antreprenorială ar trebui încurajate, nu descurajate. În acest context, el invocă programul TrumpCard.gov, platforma oficială a așa-numitului „Card de Aur” al lui Trump, lansat în decembrie ca o nouă cale accelerată către cetățenia americană.

„Cardul de aur” al lui Trump a arătat clar acest lucru și cred că Grecia urmează această logică”, a explicat Mohamed Bennis.

Programul se adresează persoanelor care pot aduce beneficii economice substanțiale Statelor Unite. Conform informațiilor publicate pe site-ul oficial, procesul presupune achitarea unei taxe nerambursabile de 15.000 de dolari pentru analizarea dosarului, urmată de o donație de 1 milion de dolari după validare. Odată depuse documentele și plătite taxele, dosarele beneficiază de o procedură de evaluare accelerată.