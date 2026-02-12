Tehnologia românească cucerește noi continente. Quartz Matrix țintește afaceri de 30 de milioane de euro în 2026

Compania românească Quartz Matrix, cu un istoric de peste 30 de ani în digitalizarea industrială, a fost selectată în etapa finală a programului MoonShotX – Internationalization Phase. Inițiativa, susținută de Raiffeisen Bank România și InnovX, vizează companiile mid-corporate cu un puternic potențial de scalare. Quartz Matrix va explora noi piețe prin misiuni economice în Austria, Marea Britanie, SUA și Japonia. După o cifră de afaceri de 25 milioane euro în 2025, compania vizează pragul de 30 milioane euro anul acesta, mizând pe o creștere de 20%.

„Intrarea în etapa de internaționalizare MoonShotX marchează un moment de maturitate strategică pentru Quartz Matrix. După trei decenii în care am construit o bază solidă de expertiză și inovație în România, ne concentrăm pe extinderea prezenței noastre în Europa valorificând, în același timp, oportunitățile globale generate de program. Pentru noi piețele externe reprezintă evoluția firească prin care ne consolidăm poziția de furnizor european de tehnologie capabil să genereze impact real în industrie”, a declarat Mihai Suchar, fondator și CEO Quartz Matrix.

În centrul strategiei de scalare se află platforma QLEAP, o soluție IoT dezvoltată de Quartz Matrix care conectează utilaje, senzori și sisteme industriale într-un singur tablou de comandă digital. Platforma colectează date în timp real din producție, analizează consumurile energetice și performanța echipamentelor, apoi oferă alerte, predicții și recomandări concrete pentru reducerea pierderilor și optimizarea costurilor. Tehnologia folosește algoritmi de analiză avansată și inteligență artificială pentru mentenanță predictivă, eficiență energetică și creșterea productivității și a demonstrat reduceri de costuri de până la 11% pentru companiile care o implementează. QLEAP a primit premiul „IoT Digital Innovation of the Year” la Go Global Awards, distincție care validează impactul internațional al soluției dezvoltate în România.

„Credem că următoarea etapă de evoluție a ecosistemului tehnologic românesc este trecerea de la exportul de servicii la exportul de inovație și proprietate intelectuală. Quartz Matrix își asumă acest rol, dezvoltând tehnologii care răspund unor provocări industriale globale și contribuie la creșterea competitivității economiei bazate pe valoare adăugată”, a adăugat Mihai Suchar.

Prin participarea în programul MoonShotX, derulat de Raiffeisen Bank România și InnovX, Quartz Matrix obține acces la mentori internaționali, investitori, parteneri strategici și clienți industriali din piețe mature. Etapa finală include delegații economice și întâlniri directe cu potențiali parteneri în Austria, Marea Britanie, SUA și Japonia, cu scopul de a valida soluțiile românești în contexte industriale diferite și de a accelera contracte comerciale externe.

Strategia companiei pune accent pe extinderea prezenței în Europa, dar și pe deschiderea către piețe cu grad ridicat de adopție tehnologică, unde cererea pentru soluții de eficiență energetică, automatizare și digitalizare industrială este în creștere.

Fondată în 1994, Quartz Matrix este o companie românească de tehnologie specializată în digitalizarea proceselor industriale, eficiență energetică, infrastructuri critice și dezvoltare de soluții IoT. Prin integrarea competențelor de inginerie industrială și dezvoltare software, compania livrează soluții end-to-end care susțin performanța operațională și sustenabilitatea organizațiilor din sectorul industrial. Cu o cifră de afaceri de peste 25 milioane euro în 2025 și o estimare de aproximativ 30 milioane euro pentru 2026, Quartz Matrix își consolidează poziția de partener tehnologic matur, pregătit pentru extindere internațională.