Aurul ar putea depăși prețul de 5.000 de dolari. Previziunile investitorilor despre metalul prețios

Investitorii instituționali intervievați de Goldman Sachs se așteaptă ca prețul aurului să atingă 5.000 de dolari uncia până la finalul lui 2026, după ce metalul prețios a crescut cu 58,6% în acest an și a depășit pragul istoric de 4.000 de dolari pe 8 octombrie, potrivit CNBC.

În sondajul realizat între 12 și 14 noiembrie pe platforma Marquee, 36% dintre cei peste 900 de investitori instituționali chestionați estimează că aurul va depăși 5.000 de dolari în următorul an. Alte 33% anticipează un preț între 4.500 și 5.000 de dolari, iar peste 70% văd prețul în creștere în 2026.

Cotațiile aurului au atins vineri un maxim al ultimelor două săptămâni, pe fondul așteptărilor privind o reducere a dobânzii de politică monetară a Federal Reserve. În sondaj, 38% dintre respondenți au indicat achizițiile masive de aur ale băncilor centrale, iar 27% au menționat îngrijorările fiscale drept principalii factori ai creșterii prețului.

Inflația persistentă, tensiunile geopolitice și slăbirea dolarului au determinat investitori de toate tipurile să se orienteze către aur ca activ de refugiu. Băncile centrale au menținut achizițiile, atrase de lichiditatea ridicată și absența riscului de default.

Analiștii estimează că trendul ascendent va continua. Phil Streible, strateg șef la Blue Line Futures, a declarat că perspectiva economică globală favorizează aurul, iar unii investitori au plasat fonduri și în acțiuni ale companiilor miniere.

Stephen Yiu, de la Blue Whale Capital, a investit în Newmont, cel mai mare producător mondial de aur. Carson Block, de la Muddy Waters, a investit în compania canadiană Snowline Gold, considerată un posibil candidat la achiziție într-un sector aflat în proces de consolidare.

Și prețul argintului a crescut cu aproape 75% în acest an, depășind pentru prima dată din 1980 pragul de 50 de dolari uncia, iar după ce aurul a trecut de 4.000 de dolari uncia, argintul a urcat cu 3,12%, ajungând aproape de 51 de dolari uncia.