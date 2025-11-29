Economie

Ungaria, țara care a bătut orice record la capitolul inflație. Momentul în care banii „au murit”

Ungaria, țara care a bătut orice record la capitolul inflație. Momentul în care banii „au murit”Inflație. Sursa foto: Freepik
În vara anului 1946, inflația în Ungaria a atins 41,9 cvadrilioane la sută. Adică 41,9 urmat de 14 zerouri – cea mai mare rată a inflației înregistrată vreodată în lume. Aceasta însemna că prețurile bunurilor și serviciilor de uz cotidian se dubluau, în medie, la fiecare 15 ore.

În timp ce țara, distrusă de război, se chinuia să se pună pe picioare, sufocată de ocupația sovietică și sub obligația despăgubirilor, guvernul de la Budapesta nu avea altă opțiune decât să tipărească din ce în ce mai mulți bani, alimentând și mai mult spirala prețurilor, conform guinnessworldrecords.com.

Cea mai mare inflație din istorie

Hiperinflația a anulat salariile, care nu mai aveau nicio valoare și a aruncat milioane de maghiari într-o luptă disperată pentru supraviețuire. Aceștia au apelat la metode din ce în ce mai inventive pentru a face comerț și a-și câștiga existența.

În loc să crească ratele dobânzilor și să reducă masa monetară – două politici care ar fi atenuat efectul, dar cu prețul afectării economiei pe termen lung – guvernul a încercat să exploateze inflația ca mijloc de a scăpa de obligațiile financiare nesustenabile.

Sursa foto: Anawat Sudchanham | Dreamstime.com

Măsură disperată a guvernului de la Budapesta

Pentru a încerca să mențină o aparentă funcționalitate a sistemului monetar, a fost creată o monedă secundară numită adopengo („Pengo fiscal”). Valoarea sa era indexată la rata inflației și era utilizată inițial de guvern. Ulterior, băncile au început să ofere conturi în adopengo, în care depozitele clienților erau indexate la rata inflației.

Acest lucru a dus la o situație în care companiile și persoanele fizice retrăgeau pengo din conturile bancare indexate și încercau să-și desfășoare activitatea cât mai repede posibil, înainte ca banii pe care îi retrăseseră să devină fără valoare.

Cum a fost stopată problema

La 1 august 1946, guvernul maghiar a anunțat un program ambițios de reforme financiare. Acesta includea crearea unei noi monede – forintul –, reforme fiscale și bancare majore și o reeșalonare a plăților către forțele de ocupație sovietice. Guvernul a reușit, de asemenea, să convingă Statele Unite să transfere rezervele de aur în valoare de 32 de milioane de dolari care fuseseră confiscate de Germania nazistă în 1945. Aceasta, combinată cu alte surse, a oferit guvernului rezerve de aur în valoare de 44 de milioane de dolari, suficiente pentru a garanta întreaga valoare a primei serii de bancnote în forinți.

 

