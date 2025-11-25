Moneda de 2 euro care se vinde cu 19.000 de euro. A fost lansată pentru o ocazie specială

O monedă de 2 euro emisă în 2022 pentru aniversarea a 35 de ani de la lansarea programului Erasmus a devenit extrem de valoroasă din cauza unei erori de fabricație, fiind scoasă la vânzare pentru incredibila sumă de 19.000 de euro, potrivit Diario de la Navarra.

Uniunea Europeană marchează anual evenimente importante prin emiterea de monede comemorative. Fiecare stat membru poate proiecta două astfel de monede anual, iar uneori toate țările colaborează pentru a crea o monedă comună.

În istoria monedei euro au existat cinci ediții comemorative comune,2007 a fost pentru 50 de ani de la Tratatul de la Roma, 2009, 10 ani de la Uniunea Economică și Monetară, 2012, 10 ani de la introducerea monedelor și bancnotelor euro, 2015, 10 de ani de la adoptarea steagului UE, și 2022 a fost pentru 35 de ani de la lansarea Programului Erasmus.

Pentru a marca 35 de ani de Program Erasmus, miniștrii de finanțe din zona euro au emis o monedă comemorativă de 2 euro cu un design comun. Modelul câștigător a fost ales prin vot public online dintre șase propuneri evaluate de un juriu profesionist.

O monedă cu o presupusă eroare de fabricație este listată pe eBay la 19.000 de euro. În magazinele specializate, piesele de calitate superioară se pot achiziționa pentru aproximativ 30 de euro, iar prețurile online variază în funcție de starea de conservare.

Moneda de 2 euro dedicată Programului Erasmus îl reprezintă pe Erasmus și simbolizează influența sa în Europa prin linii interconectate. Fața comună prezintă harta Europei, valoarea nominală, cuvântul „EURO” și detalii precum „35”, „1987-2022” și „ERASMUS PROGRAMME”.

Moneda bimetalică cântărește 8,5 grame și are diametrul de 25,75 mm. Spania a emis 1 milion de monede pentru circulație, 12.000 în calitate BU și 5.000 proof pentru colecționari, cu inițialele gravorului, numele țării emitente și marca monetăriei.