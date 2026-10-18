Imagini publicate de MApN după intervenția avioanelor F-16

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a publicat imagini surprinse sâmbătă, 17 octombrie, în timpul unei misiuni în care două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât două drone de atac deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina. Fotografiile, realizate din cabina unui avion de luptă, arată fum negru, flăcări și mai multe puncte luminoase apărute în timpul intervenției.

MApN a făcut publice pe pagina oficială de Facebook fotografii de la misiunea desfășurată sâmbătă seară de piloții români de F-16. Cele două aeronave au intervenit după ce două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian național, deasupra Mării Negre.

În imaginile distribuite de instituție se observă o coloană de fum negru, flăcări și mai multe puncte luminoase care par să surprindă o explozie în aer.

Fotografiile au fost realizate din cabina uneia dintre aeronavele participante la misiune.

Potrivit informațiilor comunicate de MApN, cele două aeronave F-16 aparțin Forțelor Aeriene Române și erau dislocate la Baza 86 Aeriană Borcea.

Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană și au decolat sâmbătă, la ora 17:43, pentru interceptarea țintelor detectate în spațiul aerian al României. Misiunea s-a desfășurat deasupra apelor teritoriale românești ale Mării Negre, în apropierea zonei Sulina.

Ambele ținte au fost neutralizate de piloții români, la câteva minute după pătrunderea lor în spațiul aerian național.

Prima dronă a fost doborâtă la ora 18:01, la sud-est de Sulina. Potrivit MApN, aceasta se aflase timp de două minute în spațiul aerian românesc înainte de a fi neutralizată.

Cea de-a doua țintă a fost distrusă patru minute mai târziu, la ora 18:05, la est de Sulina. În acest caz, drona evoluase timp de cinci minute în spațiul aerian național.

Ministerul Apărării a identificat cele două aparate drept drone de atac din familia Geran, dotate cu propulsie cu reacție.

Imaginile publicate ulterior de MApN surprind urmările intervenției celor două aeronave F-16 asupra țintelor aeriene.