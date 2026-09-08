Am putea avea grevă la metrou

Tensiunile cresc la Metrorex, după ce compania a fost avertizată că nu mai primește alocări de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026, potrivit Club Feroviar. Conducerea susține că există riscul ca salariile să fie plătite cu întârziere, iar sindicatul amenință cu măsuri care pot afecta activitatea metroului dacă angajații nu își primesc banii.

Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, susține că nealocarea compensației pentru luna septembrie creează premisele unei întârzieri la plata salariilor. Potrivit acesteia, problema poate afecta și plata obligațiilor către bugetul de stat aferente salariilor.

Liderul Sindicatului Liber din Metrou, Marian Artimon, are însă un mesaj mult mai dur. Acesta susține că angajații nu își vor primi vineri lichidarea și cere Guvernului să aprobe de urgență bugetul Metrorex printr-un memorandum.

Artimon acuză administrația și autoritățile responsabile că nu au găsit la timp o soluție pentru finanțarea companiei și amenință că, în lipsa banilor, salariații ar putea recurge la măsuri sindicale.

Printre variantele anunțate se numără efectuarea concediilor restante, refuzul muncii peste norma lunară și respectarea strictă a tuturor procedurilor și normelor de securitate.

Sindicalistul susține că, dacă salariile nu sunt achitate până la 15 septembrie, angajații „sunt liberi să facă ce doresc”, ceea ce poate deschide calea către o grevă sau către blocarea activității prin aplicarea strictă a regulamentelor.

Conflictul are la bază și disputa privind bugetul Metrorex pentru 2026. Compania a transmis mai multe variante, însă acestea au fost respinse de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, pe motiv că ar prevedea pierderi prea mari.

În proiectul de buget a fost inclusă o subvenție de aproximativ 761,5 milioane de lei, în timp ce contractul de servicii publice indică un necesar de peste 1,276 miliarde de lei. Diferența depășește 515 milioane de lei.

Între timp, Ministerul Transporturilor a notificat Metrorex că suspendă alocările bugetare, invocând depășirea termenului de 150 de zile de la aprobarea bugetului de stat fără ca societatea să aibă propriul buget aprobat.