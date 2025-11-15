Raluca Turcan spune că nu va fi ruptă coaliția și Bolojan e cel mai important lider

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că, deşi atmosfera din coaliţie este tensionată, nu crede că cineva va rupe alianţa, precizând că premierul Ilie Bolojan gestionează corect atacurile şi este liderul cu cele mai solide pârghii executive pentru a rezolva problemele lăsate în urmă de fostul premier Marcel Ciolacu şi de fosta guvernare PSD-PNL.

Raluca Turcan a declaraT că există în continuare coaliția de guvernare și că nu crede că cineva ar fi suficient de iresponsabil să o rupă. Ea a subliniat că această alianță a fost singura opțiune democratică posibilă după ultimele alegeri parlamentare.

Deputata PNL a precizat că alternativele, precum guvernul minoritar sau alianța PSD-AUR, ar fi o catastrofă politică. Turcan a adăugat că, deși atmosfera din coaliție nu este cea mai bună, soluția democratică rămâne formată din cele trei partide, în prag de iarnă, când problemele se acutizează.

Raluca Turcan a declarat că premierul Ilie Bolojan rezistă atacurilor venite din partea partenerilor de coaliție și este liderul cu cele mai solide pârghii executive pentru a rezolva problemele acumulate în timp. Ea a precizat că aceste probleme au fost generate inclusiv de Marcel Ciolacu și de guvernarea PSD-PNL anterioară.

Deputata PNL a făcut o evaluare a principalelor partide din coaliție, menționând că PNL și PSD s-au erodat în exercițiul guvernării, în timp ce USR vine cu un discurs mai proaspăt. Aceasta a declarat că rezultatele fiecărui partid sunt esențiale pentru menținerea stabilității și evitarea presiunii exercitate de polii extremiști sau partidele care nu poartă povara guvernării.

Raluca Turcan a declarat că agresivitatea și atacurile reciproce dintre partidele din coaliție afectează guvernarea și pot direcționa electoratul spre formațiuni extremiste. Ea a precizat că premierul Ilie Bolojan, concentrat pe rezultate și reforme, este sabotat de aceste conflicte interne.

Deputata a adăugat că speră ca PSD, după congresul recent, să se concentreze pe rezolvarea problemelor amânate, precum reforma administrației publice și a pensiilor magistraților. Turcan a subliniat că susține public activitatea lui Bolojan, considerându-l un lider cu experiență administrativă și determinare pentru rezultate concrete.