Violențele din 17 octombrie au scos la iveală deficiențe în pregătirea și coordonarea dispozitivelor de securitate din Franța. Potrivit unei analize publicate de Le Figaro, autoritățile au subestimat amploarea mobilizării și s-au confruntat cu atacuri simultane cărora poliția nu le-au mai putut răspunde la timp.

Primării atacate, magazine jefuite și polițiști obligați să intervină pe mai multe fronturi: ziua de sâmbătă, 17 octombrie, a pus la încercare capacitatea autorităților franceze de a menține ordinea. Bilanțul provizoriu prezentat de Le Figaro în seara de 18 octombrie indica aproape 2.400 de persoane reținute și aproape 1.000 de polițiști, jandarmi și pompieri răniți.

Dincolo de amploarea violențelor, analiza semnată de Christophe Cornevin descrie o succesiune de vulnerabilități: evaluări revizuite târziu, efective insuficiente în puncte esențiale și dificultăți de redistribuire a unităților în fața unor grupuri mobile.

Prima problemă a apărut înainte ca manifestațiile să înceapă. Estimările serviciilor de informații privind participarea în afara Parisului au crescut succesiv, de la 50.000–100.000 de persoane miercuri la 150.000–200.000 vineri după-amiază. Cum repartizarea forțelor depinde inclusiv de aceste evaluări, modificările din ajunul mobilizării au complicat pregătirea intervenției. Sâmbătă seara, Ministerul de Interne anunța 550.000 de participanți la nivel național.

Avertismente existaseră. Potrivit cotidianului francez, Direcția Națională de Informații Teritoriale semnalase riscul unor acțiuni bruște și ofensive și estimase la aproximativ 5.000 numărul militanților de extremă stânga care ar fi putut participa la acțiuni împotriva unor simboluri ale statului și capitalismului. Autoritățile au avut însă dificultăți în evaluarea mobilizării efective, alimentate de sute de apeluri pe rețelele sociale și lipsite de interlocutori clari.

Pe teren, desfășurarea evenimentelor a contrazis scenariul unei zile în care incidentele urmau să se concentreze spre finalul manifestațiilor. Atacurile au început încă de dimineață, iar multiplicarea lor a obligat forțele de ordine să își împartă rapid resursele.

La Marsilia, un post din poliția municipală și primăria au fost atacate înainte de prânz. Primarul Benoît Payan a cerut explicații privind efectivele disponibile, afirmând că, în dimineața respectivă, orașul avea la dispoziție o singură companie CRS, specializată în menținerea ordinii. Întăririle, inclusiv unități dotate cu blindate Centaure, au ajuns după producerea unor distrugeri importante.

La Paris, atacurile împotriva clădirii care găzduiește Europe 1, CNews și Le Journal du Dimanche au precedat plecarea manifestațiilor. Ulterior, grupuri dispersate s-au deplasat prin mai multe cartiere, complicând intervenția poliției. Potrivit relatării Le Figaro, un grup a fost oprit la aproximativ 200 de metri de Palatul Élysée, iar jafurile au continuat până seara târziu în apropierea bulevardului Champs-Élysées.

Jurnaliștii francezi menționează incendierea primăriei din Limoges și vandalizarea reședinței prefecturale din Bordeaux. Un comisar intervievat de publicație explică dificultatea de a gestiona simultan mulțimile, apărarea magazinelor și preluarea persoanelor reținute, chiar și cu mobilizarea întregului personal al unui comisariat.

Redistribuirea unităților presupune, la rândul ei, timp. Polițiștii și jandarmii trebuie să se retragă dintr-o confruntare, să își încarce echipamentul și să primească ordine înainte de a pleca spre un alt incident. În fața unor atacuri rapide, aceste întârzieri pot lăsa obiective vulnerabile.

Potrivit surselor din poliția franceză citate, grupurilor implicate inițial în confruntări și distrugeri li s-au alăturat persoane venite pentru a jefui magazine. Prefectura de Poliție a Parisului a indicat că, spre sfârșitul după-amiezii, au apărut numeroși indivizi al căror obiectiv era exclusiv furtul. Le Figaro consemna 615 spații comerciale jefuite sau degradate în zonele aflate în responsabilitatea poliției.

Criza a amplificat tensiunile dintre reprezentanții polițiștilor și puterea politică. Sindicatul Alliance anunțase demersuri pentru depunerea unei plângeri împotriva statului pentru punerea în pericol a vieții altora. Răspunsul guvernamental s-a concentrat pe promisiunea restabilirii ordinii și pe fermitatea judiciară.

Ministrul justiției, Gérald Darmanin, a cerut procurorilor să solicite arestarea preventivă în cazul celor care au atacat forțele de ordine, pompierii, clădirile publice și magazinele. Executivul a exclus, potrivit articolului, instituirea stării de urgență și a anunțat examinarea în Senat, până la sfârșitul lunii, a unui proiect de lege privind suportarea pagubelor de către autorii distrugerilor.

Pentru responsabilii din teren citați de Le Figaro, intervenția poliției are însă limite atunci când violențele izbucnesc simultan în numeroase locuri. Unul dintre aceștia formulează problema în termeni care depășesc menținerea ordinii: în momentul în care poliția ajunge să intervină, eșecurile din educație și din asumarea responsabilității parentale și-au produs deja efectele.