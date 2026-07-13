La doi ani de la lansare, programul SABON RECycle, dezvoltat în parteneriat cu RECICLAD’OR, intră într-o nouă etapă și se extinde la nivel național. După succesul înregistrat în București, inițiativa va fi implementată în toate magazinele SABON din România, unde clienții vor putea returna ambalajele goale pentru a fi redirecționate către reciclare.

SABON RECycle a debutat ca un proiect-pilot în trei magazine din București, bazat pe un mecanism simplu: „1 recipient = 1 punct”. Clienții au fost încurajați să aducă înapoi ambalajele din ambalajele din plastic și sticlă ale produselor SABON, iar în schimb au primit puncte care pot fi transformate în vouchere pentru cumpărături. Ambalajele colectate sunt preluate de operatori autorizați și reintră în circuitul reciclării.

Interesul ridicat al consumatorilor a dus, ulterior, la extinderea programului în toate cele nouă magazine SABON din Capitală.

„La început nici nu ne așteptam să aibă atât de mult succes un simplu gest de reciclare a unui recipient gol, într-unul dintre cele trei magazine proprii din București în care a fost lansat proiectul”, explică Andrea Veress, Marketing Manager SABON România.

Potrivit reprezentanților companiei, bilanțul primilor doi ani de funcționare arată impactul pe care l-a avut inițiativa asupra reciclării și implicării clienților.

„Din aprilie 2024 până în prezent au fost colectate peste 20.000 de ambalaje de plastic și sticlă redirecționate către reciclare cu impact direct în reducerea poluării, a emisiilor de CO₂ și a consumului de resurse naturale noi. Pentru clienții implicați în program s-au concretizat în peste 800 de vouchere generate din peste 58.000 de puncte.”, precizează Andrea Veress.

Reprezentanții companiei subliniază că rezultatele reflectă implicarea fiecărui client care a ales să returneze recipientele în loc să le arunce, contribuind astfel la reducerea cantității de deșeuri.

În urma rezultatelor obținute în București, SABON și RECICLAD’OR au decis extinderea programului la nivel național.

Astfel, noi puncte de colectare vor funcționa în Brașov – AFI Brașov, Sibiu – Promenada Sibiu, Ploiești – AFI Ploiești și Ploiești Shopping City, Cluj-Napoca – Iulius Mall Cluj și VIVO Cluj, Galați – Shopping City Galați, Iași – Palas Iași, Timișoara – Iulius Town Timișoara, Suceava – Iulius Mall Suceava și Constanța – City Park Mall Constanța.

Reprezentanții proiectului afirmă că extinderea SABON RECycle reprezintă un exemplu de aplicare a principiului responsabilității extinse a producătorului (EPR), prin asumarea întregului ciclu de viață al ambalajelor introduse pe piață.

Totodată, inițiativa vine într-un context în care normele europene privind ambalajele și economia circulară devin tot mai stricte, iar programele de colectare și reciclare capătă un rol tot mai important.

Potrivit RECICLAD’OR, implicarea directă a consumatorilor în astfel de proiecte contribuie la dezvoltarea economiei circulare și la creșterea ratei de reciclare.

Programul este disponibil în toate magazinele SABON din rețeaua națională și presupune câțiva pași simpli: