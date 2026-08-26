Uni-Recycling este o companie româno-germană cu peste 20 de ani de experiență în domeniul protecției mediului, autorizată NATO din 2015 și înregistrată la 25 de organizații ale Națiunilor Unite.

Prin experiența acumulată în proiecte industriale complexe și colaborarea cu producători internaționali de tehnologie, Uni-Recycling și-a consolidat poziția de integrator de soluții tehnologice pentru reciclare și protecția mediului, combinând echipamente, tehnologii și servicii în funcție de cerințele fiecărui proiect.

În acest context, Uni-Recycling și-a extins portofoliul de tehnologii prin două noi parteneriate, încheiate cu ORKEL și FORNNAX pentru piața din România. Acestea completează colaborările de lungă durată cu Doppstadt, Allreco și companii din grupul acestora, reprezentate de Uni-Recycling de peste 18 ani în România și pe piețe selectate din Orientul Mijlociu.

FORNNAX completează portofoliul cu tocătoare industriale de mare capacitate și soluții pentru procesarea unor fluxuri complexe, precum anvelope uzate, deșeuri municipale, cabluri electrice, DEEE și alte deșeuri industriale.

Alături de tehnologiile Doppstadt și Allreco pentru tocare, sortare, separare, procesare și valorificare, noile soluții permit dezvoltarea unor fluxuri tehnologice complete, adaptate fiecărui tip de deșeu și cerințelor beneficiarului. Astfel, clienții pot lucra cu un singur partener pentru întregul proiect, de la analiza tehnică și proiectare până la furnizarea echipamentelor, integrare, punere în funcțiune și servicii post-vânzare.

Într-o industrie în care performanța unei investiții nu mai depinde doar de utilaje, diferența este făcută și de capacitatea partenerului tehnologic de a proiecta, integra și susține sistemul pe termen lung.

Prin consultanță tehnică, integrare, punere în funcțiune, service specializat și autorizat, mentenanță, piese de schimb și suport operațional, Uni-Recycling susține beneficiarii pe întreaga durată de viață a investiției, cu obiectivul unor proiecte mai eficiente, mai predictibile și mai ușor de operat pe termen lung.