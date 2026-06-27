De ce nu primești notificare când cineva te blochează pe WhatsApp

Pe WhatsApp nu există o alertă atunci când cineva te blochează, iar acest detaliu este stabilit de Meta, deoarece aplicația protejează confidențialitatea ambelor părți implicate în conversație. Din acest motiv, nu vei primi niciun mesaj, notificare sau avertisment, iar singura metodă de a înțelege situația este observarea atentă a mai multor semne care apar în timp și se repetă constant, potrivit Tech Advisor.

Primul semnal pe care mulți utilizatori îl observă este legat de mesaje, deoarece acestea nu mai ajung la destinatar și rămân blocate la o singură bifă gri pentru o perioadă foarte lungă.

În mod normal, orice mesaj trimis pe WhatsApp trece rapid la două bife gri atunci când ajunge pe telefonul celeilalte persoane, chiar dacă nu este citit imediat, iar ulterior poate deveni albastru dacă citirea este permisă. Atunci când acest proces nu mai are loc deloc, iar mesajele rămân neschimbate zile la rând, apare o suspiciune, însă trebuie luat în calcul și faptul că persoana poate avea telefonul închis, poate fi într-o zonă fără semnal sau poate fi pur și simplu inactivă pe termen mai lung.

Un alt element important este profilul utilizatorului, deoarece fotografia de profil, statusul și secțiunea „About” se pot modifica în timp, iar aceste schimbări sunt vizibile pentru contacte, în funcție de setările de confidențialitate.

Atunci când nu mai vezi nicio modificare pentru o perioadă foarte lungă, mai ales dacă înainte existau actualizări frecvente, poate apărea o suspiciune, dar trebuie știut că mulți utilizatori aleg să își limiteze vizibilitatea sau să păstreze aceeași imagine și aceleași informații pentru perioade îndelungate, fără ca acest lucru să însemne blocare.

Funcția „Last seen” și indicatorul „Online” sunt alte elemente care pot crea confuzie, deoarece dispariția lor poate fi interpretată greșit. În realitate, aceste informații sunt controlate complet din setările de confidențialitate ale utilizatorului, ceea ce înseamnă că o persoană poate decide să nu mai afișeze deloc ora ultimei activități sau starea online. Prin urmare, lipsa acestor informații nu este un indiciu sigur de blocare, ci doar o posibilă schimbare a setărilor de vizibilitate.

Atunci când încerci să suni o persoană prin WhatsApp și apelurile nu se finalizează sau nu sunt preluate în mod constant, poate apărea impresia că ai fost blocat. Totuși, acest comportament poate avea mai multe explicații, cum ar fi lipsa conexiunii la internet, telefonul închis, modul avion activat sau chiar probleme temporare ale aplicației. De aceea, și acest semn trebuie interpretat cu prudență și nu poate fi considerat un criteriu decisiv.

Unul dintre semnele considerate mai relevante apare atunci când încerci să adaugi contactul într-un grup nou și primești un mesaj că persoana respectivă nu poate fi adăugată.

În multe situații, acest lucru poate indica o blocare, mai ales dacă celelalte semne sunt prezente în același timp. Totuși, există și cazuri în care utilizatorul și-a setat restricții privind adăugarea în grupuri, permițând doar anumitor contacte să facă acest lucru, ceea ce poate duce la aceeași situație.

E important să nu tragi concluzii prea repede și să faci diferența între o blocare și alte situații obișnuite. Se poate întâmpla ca persoana să își fi schimbat telefonul, să fi dezinstalat aplicația, să fie pur și simplu într-o pauză de la rețelele sociale sau să nu mai intre o perioadă pe WhatsApp.

De aceea, ideal este să urmărești mai multe semne în timp și nu doar un singur detaliu.