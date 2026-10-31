Justitie

Georgescu află pe 9 noiembrie dacă i se ridică sechestrul. Argumentele apărării

Georgescu află pe 9 noiembrie dacă i se ridică sechestrul. Argumentele apărăriiCalin Georgescu / sursa foto: captură video X Marian Morosanu
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Din cuprinsul articolului

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a pregătit împreună cu avocații săi acțiunea prin care contestă secrestrul pus de DIICOT pe conturile sale. Unul dintre argumentele acestei acțiuni privește situația financiară a familiei sale, în sensul că după ce procurorul de caz a impus  măsura sechestrului asigurator, soția și cei doi copii minori nu mai au resurse financiare să se întrețină întrucât banii puși deoparte au fost cheltuiți în perioada în care Georgescu a fost plasat în arest preventiv.

Judecarea acestei cereri va avea loc în data de 9 noiembrie 2026, la Tribunalul București. Termenul a fost stabilit după ce instanța a amânat, în 26 octombrie 2026, pronunțarea.  În aceeași zi avea loc judecarea cererii de prelungire a arestului preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen. Pe de altă parte, Călin Georgescu are sechestru și pe vila din Mogoșoaia, unde există decizie definitivă a instanței.

Banii din conturi ai lui Călin Georgescu

Sumele exacte găsite de anchetatori în cele șapte conturi se ridică la 44 lei și 104.274,57 euro. Trei dintre cele șapte conturi identificate de procurorii DIICOT sunt goale. În alt cont se află suma de 39 ron, iar în altul există o sumă de 5 Ron. În alte două conturi sunt depuși 3.176,58 euro. Cea mai mare sumă depusă se află într-un cont în care Georgescu a depozitat 101.097,99 euro. Este vorba de un total de 44 de lei și 104.274,57 euro. Prejudiciul din dosar este cel reclamat ca prejudiciu de afaceristul Răzvan Leu, mai precis 1.100.000 euro.

La acestă oră, Georgescu și Rusen se află, în continuare, în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT la decizia TMB prin care judecătorul înlocuise măsura cu cea a controlului judiciar.

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„CAB in dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT-Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o noua verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea masuri. Decizia este definitivă”, se arată în minuta Curții de Apel București.

Politicieni implicați în susținerea lui Georgescu la fața locului

În tot acest timp, susținătorii săi nu au renunțat să îl sprijine pe Călin Georgescu, fiind adunați 24 de ore din 24 în fața Arestului Central, unde protestează față de această decizie și cer eliberarea acestuia.

Mai mulți politicieni s-au alăturat acestui demers, printre ei numărându-se Ninel Peia și europarlamentarul Luis Lazarus.

Atât Lazarus cât și ex-deputatul Antonio Andrușceac au cerut aleșilor să meargă zilnic să îl viziteze pe Georgescu în arest pentru a monitoriza dacă acestuia îi sunt respectate drepturile.

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