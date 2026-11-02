Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că regretă percepția creată în rândul românilor care au resimțit efectele măsurilor de austeritate din ultimul an, în urma petrecerii organizate în weekend la Timișoara, la care au participat mai mulți lideri social-democrați. Grindeanu a afirmat că înțelege criticile apărute după eveniment și că reprezentanții celor care dețin funcții publice trebuie să fie mai atenți la mesajele transmise.

„Am văzut reacțiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”, a declarat Sorin Grindeanu, la sediul central al PSD.

Liderul social-democrat a precizat că nu dorește să minimalizeze reacțiile provocate de imaginile de la petrecere.

„Nu vreau să caut explicații și să minimalizez reacția, în calitate de lider al PSD regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligația să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înțeles acest lucru”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că responsabilitatea celor aflați la guvernare este să răspundă așteptărilor populației, prin măsuri care să vizeze veniturile, locurile de muncă și relansarea economiei.

„Responsabilitatea celor care guvernează este să se concentreze pe ce așteaptă oamenii – venituri mai bune, locuri de muncă și o economie care să repornească”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a adăugat că românii trebuie să vadă această preocupare în acțiunile politicienilor, nu doar în declarațiile publice.

Mai mulți lideri social-democrați au participat în weekend la o petrecere de botez organizată la Timișoara de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care și-a creștinat cel de-al treilea băiat.

Nașul copilului a fost Sorin Grindeanu. La eveniment, la care au participat sute de invitați, a cântat și artistul italian Al Bano. Fostul premier Marcel Ciolacu s-a afișat pentru prima oară public cu partenera sa, Sorina Cobuz.