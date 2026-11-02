Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a vorbit despre majorarea pensiilor, posibilitatea creșterii salariului minim și măsurile care ar urma să fie analizate odată cu aprobarea bugetului de anul viitor. Liderul politic a anunțat și un termen pentru prezentarea propunerilor privind comasarea unor agenții și companii de stat, precum și pentru reforma administrației locale.

„Anul viitor trebuie să crească pensiile. Este obligatoriu. Toate lucrurile legate de buget, de taxe vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului. Da, ne propunem să creștem pensiile, ne propunem să nu avem taxe mai mari”, a declarat liderul politic.

Întrebat dacă România își permite majorarea salariului minim, liderul PSD a spus că subiectul va fi discutat după stabilirea bugetului și a indicat perioada în care ar putea începe negocierile.

„Cred că trebuie să discutăm exact ca în cazul pensiilor, aplicat atunci când vom avea bugetul. Eu sper să începem să discutăm undeva la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a arătat el.

Grindeanu a vorbit și despre planurile privind reorganizarea unor instituții și companii de stat. Potrivit acestuia, propunerile de comasare ar trebui finalizate în următoarele două săptămâni.

„Responsabilitatea noastră este să ne concentrăm pe ceea ce așteaptă oamenii. O economie mai bună.(…)

La ședința BPN am decis ca, în două săptămâni, să avem gata toate propunerile de comasare a agențiilor și companiilor statului.

De exemplu, la Ministerul Transporturilor sunt numeroase care pot fi comasate.

Propunerea mea este ca suma maximă pentru un membru CA să nu depășească salariul minim.

Evident, vor fi discutate și aspecte legate de companiile listate la bursă, care au cu totul alt regim. De asemenea, săptămâna viitoare va fi prezentată Biroului Național de către echipa care se ocupă de acest proiect reforma administrației locale.

Vor mai urma întâlniri și va fi prezentată o primă variantă de lucru”, a mai spus Sorin Grindeanu.