Conducerea PSD s-a reunit luni, 2 noiembrie, pentru a analiza activitatea miniștrilor social-democrați după prima săptămână de la instalarea noului Guvern condus de Luca Niculescu. Pe agenda discuțiilor se află mai multe teme economice și sociale, printre care indexarea pensiilor în 2027, pregătirea bugetului de stat și o nouă rectificare bugetară.

Liderii partidului au început reuniunea la ora 10:00, la sediul central din Șoseaua Kiseleff. Unul dintre principalele obiective este evaluarea activității reprezentanților PSD din Executiv, precum și analiza măsurilor adoptate de la învestirea noului Cabinet.

Social-democrații urmează să stabilească și prioritățile pentru perioada următoare, cu accent pe situația economică și pe resursele financiare necesare pentru aplicarea măsurilor anunțate.

Posibilitatea majorării pensiilor de la începutul anului viitor se numără printre temele centrale ale reuniunii. Conducerea PSD vrea să afle dacă există suficiente fonduri pentru indexarea pensiilor și care ar putea fi procentul unei eventuale creșteri.

Ministrul Muncii, Florin Manole, trebuie să prezinte situația resurselor financiare disponibile și să explice în ce măsură bugetul poate susține o majorare a veniturilor pensionarilor.

Un alt subiect important îl reprezintă pregătirea bugetului de stat pentru 2027. De asemenea, liderii social-democrați vor analiza necesitatea realizării celei de-a doua rectificări bugetare.

Discuțiile vizează și viitoarea lege a salarizării, dar și schimbările pregătite pentru administrația publică și companiile de stat.

Aceste teme vor fi analizate alături de măsurile economice pe care partidul intenționează să le susțină în perioada următoare.

Social-democrații dețin portofolii în mai multe domenii importante ale administrației centrale, printre care Internele, Apărarea, Justiția, Munca, Sănătatea și Transporturile.

Din echipa guvernamentală a PSD fac parte:

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;

Ștefan Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

Radu Marinescu – ministrul Justiției;

Ștefan Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;

Daniel Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Florin Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Natalia Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății.

De asemenea, Sorin Gabriel Ionescu ocupă funcția de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar.