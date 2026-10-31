Poliția din Franța a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților din Lyon și Toulouse, sâmbătă, 31 octombrie 2026, după ce protestele organizate la nivel național au degenerat în confruntări, potrivit LBC. Autoritățile au mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi pentru a preveni noi violențe, în timp ce aproximativ 320.000 de persoane au participat la manifestații în întreaga țară.

Incidente au fost raportate și la Paris și Marsilia, unde tensiunile au crescut spre finalul marșurilor. Protestele au fost organizate pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții, problemele din sistemul de educație și calitatea serviciilor publice. Manifestațiile din Franța fac parte dintr-un val mai amplu de mobilizări care afectează mai multe țări europene.

În Lyon și Toulouse, forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene după ce atmosfera, inițial relativ calmă, s-a deteriorat. La Marsilia au izbucnit, de asemenea, tensiuni la finalul manifestației.

La Paris, imaginile surprinse în timpul protestelor au arătat artificii lansate în direcția polițiștilor echipați pentru intervenții împotriva revoltelor. Înregistrările au surprins confruntări între demonstranți și forțele de ordine, în timp ce acestea încercau să controleze mulțimea.

Potrivit publicației britanice LBC, autoritățile franceze au estimat participarea la aproximativ 320.000 de persoane la nivel național. Pentru gestionarea manifestațiilor au fost mobilizați 70.000 de polițiști și jandarmi.

Dispozitivul de securitate a fost pregătit după violențele din urmă cu două săptămâni, când mai multe orașe franceze s-au confruntat cu jafuri, vandalizări și distrugeri ale unor magazine, clădiri publice și sedii de afaceri.

Manifestațiile au fost alimentate de nemulțumirile studenților față de condițiile din instituțiile de învățământ. Aceștia reclamă clădiri degradate, săli de clasă supraaglomerate și un sistem de admitere universitară considerat inechitabil.

Ulterior, protestele au atras și sindicate, angajați și membri ai mișcării Vestelor Galbene, care solicită măsuri concrete pentru reducerea costului vieții.

Nemulțumirile vizează și politicile guvernului condus de Emmanuel Macron, în special în ceea ce privește serviciile publice și dificultățile economice cu care se confruntă populația.

Franța nu este singura țară europeană afectată de proteste. În Germania, manifestații organizate de grupul „Gen Z regelt” au avut loc în 34 de orașe, printre care Berlin, Frankfurt, München și Hamburg.

Tinerii cer investiții mai mari în educație, sprijin pentru persoanele afectate de creșterea costului vieții și se opun introducerii serviciului militar obligatoriu.

Organizatorii estimaseră că peste 160.000 de persoane vor participa la manifestații, însă prezența raportată de poliție a fost considerabil mai mică. Autoritățile germane au avertizat și asupra riscului ca grupările extremiste să încerce să deturneze protestele.

În Italia, zeci de mii de studenți și angajați au participat vineri la manifestații pentru salarii mai mari, servicii publice mai bune și măsuri împotriva scumpirilor. La Torino, poliția a folosit tunuri cu apă pentru a îndepărta grupurile care s-au apropiat de cordoanele de securitate din jurul prefecturii.

Mobilizarea masivă a forțelor de ordine din Franța vine într-un moment în care autoritățile încearcă să evite repetarea jafurilor și a distrugerilor din protestele anterioare.

Deși revendicările au pornit în principal de la problemele din educație și de la nemulțumirile economice, participarea sindicatelor și a altor grupuri sociale a extins amploarea manifestațiilor.

Folosirea gazelor lacrimogene în mai multe orașe franceze arată că intervențiile forțelor de ordine au devenit o componentă importantă a gestionării protestelor, în contextul riscului unor noi confruntări.