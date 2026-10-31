Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a menținut ratingul suveran al Franței la A+, dar a schimbat perspectiva acestuia din stabilă în negativă, pe 30 octombrie 2026, potrivit Reuters. Decizia reflectă deteriorarea situației bugetare, creșterea costurilor de finanțare și dificultățile guvernului de a implementa măsuri durabile pentru reducerea deficitului public.

Evaluarea vine într-un moment dificil pentru a doua economie a zonei euro. Datele publicate de Institutul Național de Statistică și Studii Economice din Franța (INSEE) arată că produsul intern brut (PIB) a scăzut cu 0,1% în trimestrul al treilea, după stagnarea înregistrată în trimestrul precedent. În același timp, randamentele obligațiunilor de stat au crescut, iar fragmentarea politică îngreunează adoptarea unui buget care să stabilizeze finanțele publice.

În analiza sa, Fitch indică trei factori principali care au contribuit la deteriorarea situației financiare a Franței: ritmul mai slab de creștere economică, costurile mai mari ale împrumuturilor și perspectiva unui deficit bugetar mai ridicat.

Agenția consideră că acești factori complică procesul de consolidare fiscală, necesar pentru stabilizarea datoriei publice. În plus, tensiunile politice și sociale reduc capacitatea autorităților de a adopta și aplica măsuri bugetare pe termen lung.

Fitch a explicat că perspectiva negativă reflectă o deteriorare față de evaluarea precedentă din august 2026. La acel moment, agenția menținuse atât ratingul A+, cât și perspectiva stabilă, apreciind reziliența economiei franceze.

Schimbarea perspectivei nu reprezintă o retrogradare imediată a ratingului. A+ rămâne nivelul actual de evaluare, însă perspectiva negativă indică riscul unei eventuale reduceri a calificativului dacă situația financiară continuă să se deterioreze.

Una dintre principalele preocupări ale agenției este evoluția datoriei publice. Potrivit estimărilor Fitch prezentate de Reuters, aceasta ar putea crește de la 115,7% din PIB în 2025 la aproximativ 124% din PIB în 2028.

În paralel, costurile de finanțare ale statului francez au crescut semnificativ. Randamentele obligațiunilor guvernamentale pe zece ani au depășit pragul de 5% în ultimele săptămâni, reflectând preocupările investitorilor privind capacitatea Franței de a-și controla deficitul și datoria.

Creșterea randamentelor înseamnă că statul trebuie să ofere dobânzi mai mari pentru a atrage finanțare. Pe termen lung, acest lucru poate conduce la majorarea cheltuielilor bugetare cu plata dobânzilor și la reducerea resurselor disponibile pentru alte domenii.

Fitch estimează că deficitul public francez ar putea ajunge la 5,5% din PIB în 2027, în condițiile unei creșteri economice mai slabe și ale dificultăților întâmpinate în procesul de adoptare a bugetului.

Datele oficiale publicate de INSEE la 30 octombrie arată că PIB-ul Franței s-a redus cu 0,1% în perioada iulie-septembrie 2026, după o stagnare în trimestrul al doilea.

Evoluția a fost influențată în special de deteriorarea comerțului exterior. Exporturile au scăzut cu 1,7%, în timp ce importurile au rămas aproape neschimbate, cu o creștere de 0,1%.

Investițiile au continuat, de asemenea, să înregistreze rezultate negative. Formarea brută de capital fix, indicator care măsoară investițiile în active precum construcțiile, echipamentele și utilajele, a scăzut cu 0,6%, după un recul de 0,5% în trimestrul anterior.

Pe de altă parte, consumul gospodăriilor a crescut cu 0,4%, comparativ cu un avans de 0,2% în trimestrul al doilea. Această evoluție nu a fost însă suficientă pentru a compensa contribuția negativă a comerțului exterior și scăderea investițiilor.

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a reacționat după anunțul agenției de rating, subliniind necesitatea adoptării unui buget care să permită reducerea deficitului public.

Oficialul a declarat că evaluarea Fitch confirmă importanța adoptării, până la sfârșitul anului, a unui buget responsabil, care să urmărească reducerea deficitului la 5% din PIB.

Guvernul francez susține că va continua procesul de consolidare bugetară, însă implementarea măsurilor este complicată de fragmentarea parlamentară și de tensiunile sociale.

Fitch precizează că ratingul Franței continuă să beneficieze de avantajele structurale ale economiei sale: dimensiunea și diversificarea acesteia, instituțiile solide, apartenența la zona euro și reziliența sistemului bancar.

Prin urmare, menținerea calificativului A+ arată că agenția nu consideră că Franța și-a pierdut capacitatea generală de a-și onora obligațiile financiare. Totuși, perspectiva negativă indică faptul că evoluția datoriei, deficitul și costurile de finanțare vor rămâne factori importanți în următoarele evaluări.