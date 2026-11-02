Companiile din România se confruntă cu un deficit de personal în mai multe domenii, în special în cele care presupun muncă fizică, pregătire practică și activitate desfășurată în condiții dificile. Deși unele dintre aceste ocupații pot aduce venituri de peste 15.000 de lei net pe lună, angajatorii întâmpină dificultăți în recrutarea oamenilor. În multe cazuri, nu este necesară absolvirea unei facultăți, ci o calificare profesională și experiență, potrivit ofertelor publicate pe platformele de anunțuri.

În timp ce numeroși candidați preferă locurile de muncă la birou, meseriile tehnice și cele care presupun efort fizic rămân deficitare. Electricienii, instalatorii, curierii și macaragiii se numără printre angajații căutați de companii.

Electricienii se află printre specialiștii pentru care există o cerere ridicată pe piața muncii. În funcție de experiență, calificare și tipul lucrărilor executate, veniturile pot ajunge la aproximativ 7.000 de lei net lunar, inclusiv în orașele mai mici.

Instalatorii sunt, la rândul lor, foarte căutați. Lucrările de montaj, întreținere și reparații necesită pregătire practică, iar persoanele care au experiență și pot executa intervenții complexe au acces la oferte salariale atractive, potrivit Observator.

O altă categorie profesională pentru care recrutarea poate fi dificilă este cea a curierilor. Activitatea presupune deplasări permanente, transportul coletelor, respectarea programului de livrare și petrecerea multor ore în trafic.

Condițiile de lucru devin și mai solicitante în sezonul rece. Temperaturile scăzute, ploile, ninsoarea, poleiul și vântul îi obligă pe livratori să își continue traseele chiar și atunci când vremea este nefavorabilă.

Nu mulți candidați sunt dispuși să lucreze în astfel de condiții, mai ales în zilele geroase sau atunci când precipitațiile îngreunează deplasarea. În plus, meseria presupune rezistență fizică, atenție în trafic și disponibilitate pentru un program solicitant.

Meseria de macaragiu se numără printre ocupațiile bine remunerate din sectorul construcțiilor. Un angajat aflat la început de carieră poate câștiga, în medie, aproximativ 5.000 de lei pe lună, în timp ce veniturile unui profesionist cu experiență pot depăși 9.000 de lei.

Nivelul salariului depinde de experiență, responsabilitățile postului, tipul utilajelor operate și complexitatea lucrărilor.

Diferențele salariale dintre anumite ocupații tehnice și posturile de început de carieră pentru absolvenții de facultate sunt semnificative.

Un electrician poate ajunge la un venit de aproximativ 7.000 de lei net pe lună, în timp ce un absolvent de studii superioare angajat într-un call-center poate începe cu un salariu de 3.800-4.000 de lei lunar.

În categoria locurilor de muncă de tip blue-collar intră meseriile care presupun activitate practică, muncă fizică sau utilizarea unor echipamente specializate. Cererea pentru acești angajați este ridicată, iar unele companii caută personal inclusiv din afara țării.

Aceste ocupații au și avantajul că presupun activități practice, dificil de automatizat integral prin intermediul inteligenței artificiale.

Datele Institutului Național de Statistică arată că cele mai mari câștiguri salariale medii nete sunt înregistrate în industria extracției petrolului și gazelor naturale.

Angajații din acest sector obțin, în medie, aproape 12.000 de lei net pe lună, nivel care îi plasează în fruntea clasamentului național al veniturilor salariale.