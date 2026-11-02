Economia României ar putea înregistra o creștere mai puternică în 2027, iar veniturile reale ale populației ar putea reveni pe un trend ascendent, în condițiile continuării consolidării fiscale și menținerii stabilității economice. Estimările au fost prezentate luni de Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), la conferința Banking Forum 2026, organizată de publicația Financial Intelligence.

Oficialul BNR a afirmat că evoluția economiei depinde de menținerea disciplinei fiscale și de asigurarea unui cadru stabil și predictibil pentru mediul privat.

„Ne uităm spre un an 2027 relativ bun, mai bun ca anul curent, cu creștere, însă trebuie să asigurăm condițiile pentru ca această creștere să se întâmple, să nu revenim la dezmăț fiscal, să nu ne decredibilizăm singuri și să lăsăm antreprenoriatul, să lăsăm economia privată să facă ce știe mai bine: să producă, să investească, să creeze facilități de producție, să creeze joburi, să creeze prosperitate”, a declarat Cristian Popa.

Acesta a subliniat importanța stabilității și predictibilității pentru companii, precizând că antreprenorii au nevoie de condiții care să le permită să investească și să dezvolte activități economice.

Cristian Popa a evidențiat nivelul ridicat al investițiilor publice din România, în contextul în care politica fiscală restrictivă limitează capacitatea companiilor de a realiza investiții.

Potrivit reprezentantului BNR, investițiile publice au reprezentat anul trecut 7,2% din PIB, iar în 2026 ar putea ajunge la aproximativ 8% din PIB.

„Trăim un boom de investiții, mai degrabă investiții publice. Dacă anul trecut am avut 7,2% din PIB investiții publice, anul acesta pare că ne îndreptăm spre 8%. Aceste investiții se vor vedea și în infrastructură, și în cum poți face business în România și ar trebui ca antreprenorii să vadă aceste lucruri, să resimtă. Să avem Moldova mai conectată, de exemplu”, a afirmat Cristian Popa.

Oficialul a vorbit și despre diferențele regionale din România, pe care le-a asociat cu necesitatea dezvoltării infrastructurii și conectării comunităților.

Cristian Popa a arătat că dezvoltarea infrastructurii de transport poate contribui la creșterea competitivității companiilor românești, la facilitarea exporturilor și la atragerea investițiilor industriale.

„Eu când m-am născut erau 87 de kilometri de autostradă, avem 1.400, încă 1.000 în construcție. Se vor vedea și în capacitatea investitorilor de a construi fabrici, de a fi mai competitivi, de a exporta mai ușor”, a declarat acesta.

Reprezentantul BNR a menționat că investițiile în autostrăzi și infrastructură feroviară sunt direcționate către proiecte care pot susține dezvoltarea economică.

În ceea ce privește ajustarea deficitului bugetar, Cristian Popa a afirmat că procesul de consolidare fiscală ar putea continua într-un ritm mai puțin abrupt, ceea ce ar reduce presiunea asupra economiei.

„Suntem totuși la jumătate. Poate că prima jumătate a fost mai grea, mai ușoară, nu știu, dar suntem totuși la jumătate. Gradul de restrictivitate al politicii fiscale o să se reducă, nu o să mai fie reduceri atât de bruşte ale deficitului, sperăm să fie totuşi consolidare, pentru că altfel avem problema de care am vorbit la început, ne e greu să rostogolim datoria, dar presiunea pe economie va fi mai redusă”, a explicat oficialul BNR.

Acesta a precizat că estimările instituției indică pentru 2027 o creștere economică de 2,2-2,6%, posibil ușor sub nivelul potențial al economiei.

„Efortul ăsta e foarte mare, dar lucrurile ar trebui să se îmbunătățească și cifrele noastre, analizele noastre ne spun că la anul să avem creștere economică, poate puțin sub potențial, dar potențialul este acolo, între 2,2-2,6%, poate puțin sub potențial, dar este acolo și ar trebui să revenim”, a transmis Cristian Popa.

Potrivit reprezentantului BNR, veniturile reale ale românilor ar putea reveni pe creștere anul viitor, în condițiile în care majorările salariale ar depăși rata inflației.

Cristian Popa a precizat că avansul nu ar urma să fie unul spectaculos, dar ar putea marca revenirea la o evoluție mai sustenabilă a veniturilor.

„Antreprenorii ar trebui să mai vadă, să se uite și la faptul că probabil veniturile românilor în termeni reali vor reveni la creșteri, nu mari, nu fantastice, dar ar trebui să aibă nominal creșteri mai mari decât rata inflației românii la anul și să revenim cumva la creșteri mai sustenabile. Revenim la un model mai sustenabil”, a afirmat oficialul BNR.