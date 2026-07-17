SUA au lansat un nou val de atacuri împotriva regimului din Iran pentru a șasea noapte consecutiv, a anunțat armata, în timp ce cele două părți se luptă pentru controlul Strâmtorii Ormuz. Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că atacurile au fost menite să „degradeze și mai mult capacitățile militare iraniene”, înainte de a spune că a abordat o navă ca parte a blocadei sale asupra strâmtorii.

Mass-media de stat iraniană a relatat că rachete americane au lovit în apropierea insulei Qeshm, lângă strâmtoare, precum și în Bandar Abbas și Bushehr - locul unei centrale nucleare.

Într-o aparentă escaladare, a mai spus că două poduri din provincia Hormozgan au fost lovite.

La începutul acestei săptămâni, președintele american Donald Trump a amenințat că va ataca podurile și centralele electrice ale Iranului dacă țara nu va reveni la discuții.

Centcom a mai declarat că pușcașii marini au abordat un petrolier în Golful Oman, ca parte a blocadei reînnoite a SUA asupra porturilor iraniene, care a început marți seară.

A adăugat că a „redirecționat 3 nave comerciale care încercau să treacă de blocadă”.

Potrivit Centcom, forțele americane au scos din uz nouă nave și au redirecționat peste 140 în cadrul blocadei anterioare a porturilor iraniene între 13 aprilie și 18 iunie.

Pe măsură ce reluarea ostilităților a tensionat și mai mult acordul preliminar pentru încheierea războiului, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că Trump rămâne deschis discuțiilor cu Iranul.

„Președintele îi va trage la răspundere atunci când vor întoarce spatele cuvintelor pe care le vor spune Statelor Unite. Dar este întotdeauna deschis diplomației în același timp”, a declarat ea reporterilor.

Ea a spus că Iranul și-a exprimat încă dorința de a face o înțelegere cu SUA, adăugând: „Vorbim cu ei, dar, din nou, președintele nu le va permite să tragă asupra navelor din strâmtoare fără a plăti consecințele pentru asta.”

Pe măsură ce atacurile se intensifică, Strâmtoarea Ormuz - o cale navigabilă critică în largul coastei Iranului, pe care Teheranul a blocat-o ca răspuns la atacurile americano-israeliene - a rămas închisă.

Joi, Teheranul a declarat că a atacat baze militare americane din Iordania, Kuweit și Bahrain, în timp ce SUA au declarat că au aplicat un val de atacuri de șase ore asupra mai multor ținte din strâmtoare.

Aceste schimburi de replici au avut loc după ce Trump a avertizat Iranul că „ar trebui să se comporte frumos” sau să se confrunte cu noi acțiuni militare în cazul în care Iranul nu revine la negocieri.

Negociatorul principal al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat presei de stat că Teheranul nu are „niciun motiv” să respecte vreun acord care nu aduce beneficii țării.

El a adăugat că securitatea națională a Iranului depinde de menținerea a ceea ce a descris ca fiind „aranjamente iraniene” în Strâmtoarea Ormuz.

Între timp, Trump a lăudat miercuri Iranul pentru eliberarea Denei Karari, o deținută americană despre care a spus că fusese „reținută pe nedrept” în decembrie 2024. „Statele Unite ale Americii apreciază acest gest de bunăvoință din partea Iranului!”, a scris Trump pe Truth Social.

Avocatul lui Karari, Jared Genser, a declarat că aceasta se întorcea în SUA. Cu toate acestea, sistemul judiciar iranian a declarat joi că niciun prizonier american nu a fost eliberat sau schimbat din închisorile sale, a relatat presa de stat iraniană.