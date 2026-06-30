Două persoane care lucrau pentru compania de consultanță Ernst & Young (EY) și erau detașate temporar la Commonwealth Bank of Australia sunt acuzate că au accesat fără autorizație datele bancare personale ale premierului australian Anthony Albanese, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Cazul, relatat marți de presa australiană, a atras reacții din partea autorităților și ridică noi semne de întrebare privind protecția informațiilor financiare sensibile.

Ministrul australian al Trezoreriei, Jim Chalmers, a descris informațiile apărute drept „extrem de îngrijorătoare”, subliniind că problema nu privește doar datele premierului, ci securitatea informațiilor bancare ale tuturor cetățenilor australieni.

Ancheta se desfășoară în paralel cu proceduri judiciare deja inițiate împotriva celor doi suspecți.

Potrivit publicației Australian Financial Review (AFR), EY a concediat doi angajați care se confruntă cu acuzații penale după ce ar fi accesat informațiile bancare ale lui Anthony Albanese și ale cel puțin unui partener din cadrul companiei.

Cei doi lucrau temporar în cadrul Commonwealth Bank of Australia (CBA), una dintre cele mai mari instituții financiare din țară.

Conform surselor citate de AFR, sistemele interne ale băncii afișau un avertisment înainte de accesarea datelor confidențiale ale unui client, solicitând utilizatorilor să confirme că sunt autorizați să consulte respectivele informații.

După confirmarea acestei autorizări, sistemul permitea accesul la datele bancare personale. Informațiile privind modul în care ar fi fost utilizată această procedură fac acum obiectul anchetei judiciare.

Jim Chalmers a evitat să comenteze detaliile procesului aflat pe rol, însă a declarat că situația este „incredibil de îngrijorătoare”.

„La prima vedere, orice evoluție de acest fel este extrem de îngrijorătoare, nu doar în ceea ce privește datele premierului, ci și datele oricărui australian”, a afirmat ministrul Trezoreriei în fața jurnaliștilor.

Biroul premierului Anthony Albanese nu a oferit un punct de vedere imediat după publicarea informațiilor, iar EY a refuzat să comenteze cazul.

La rândul său, Commonwealth Bank of Australia a transmis, prin intermediul unui purtător de cuvânt, că nu este oportun să comenteze situații care privesc contractori individuali.

Poliția Federală Australiană (AFP) a anunțat anterior că, pe 6 mai, a pus sub acuzare doi bărbați din Sydney pentru accesarea neautorizată a unor date bancare restricționate aparținând unui parlamentar federal.

Un bărbat în vârstă de 21 de ani este acuzat de acces neautorizat la date protejate și de publicarea sau distribuirea unor informații personale. Cel de-al doilea suspect, în vârstă de 25 de ani, este acuzat că a accesat fără drept date restricționate, cunoscând că acțiunea sa era neautorizată.

AFP nu a dezvăluit identitatea parlamentarului vizat în documentele oficiale. Cei doi inculpați au fost eliberați pe cauțiune și urmau să se prezinte marți în fața unei instanțe din Sydney.

„Întrucât dosarul se află pe rolul instanței, nu vom face alte comentarii”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliției Federale prin e-mail.

Cazul apare într-un moment sensibil pentru marile firme de consultanță și audit din Australia. Industria se confruntă deja cu o scădere semnificativă a contractelor guvernamentale, iar compania KPMG este implicată într-un alt scandal privind divulgarea unor informații confidențiale din domeniul fiscal.

Potrivit Reuters, veniturile obținute de firmele din grupul „Big Four” din contractele cu guvernul federal australian au scăzut cu aproape 50% în ultimul an, pe fondul controverselor legate de protecția informațiilor și de standardele de guvernanță corporativă.

Ancheta privind presupusa accesare ilegală a datelor bancare ale premierului Anthony Albanese este în desfășurare, iar evoluția procesului va fi urmărită atent atât de autorități, cât și de sectorul financiar și de consultanță din Australia.