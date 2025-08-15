Social Prima grădină zoo animatronică, inaugurată pe muntele cu cel mai ozonat aer din Europa







În 15 august se inaugurează la Muntele Basmelor prima grădină zoologică animatronică din țară.Acolo vei găsi animale sălbatice din Carpați într-un cadru prietenos și de poveste.

La Muntele Basmelor a fost creat un cadru unde familiile să petreacă timp de calitate în mijlocul naturii. Un spațiu unde copii să se joace și să facă mișcare în aer liber. Conform studiilor, aerul de aici e cel mai curat și mai puternic ozonificat din această zonă de Europă. Și tocmai pentru ca micuții să îndrăgească muntele, traseul a fost gândit cu peste 70 de spații de joacă, personaje fantastice, surprize la tot pasul. Traseul de 3 kilometru poate fi parcurs între 2 - 5 ore. În funcție de activitățile alese.

Dragoni, douăzeci de dinozauri, personaje de basm, unicorn și prințese. Cel mai mare balaur din Europa (7m înălțime si 12 m lungime), giganți, Yeti (3m înălțime). Toate sunt pregătite pentru a-i transpune în lumea captivantă a poveștilor pe micuții care vor trece pragul primei grădinii zoologice animatronice amenajate în Cluj de pe Muntele Basmelor. 30 de personaje 3D, 16 animale din Carpați, 20 de dinozauri așteaptă să fie descoperiți de părinți și copii.

Muntele Basmelor e amenajat în cadrul domeniului schiabil Buscat, în Munții Apuseni. La 1.677 m altitudine.Se întinde pe un traseu montan de 3 km.În minivacanța de Sfânta Maria, timp de trei zile, între 15 și 17 august, în intervalul orar 10.00 - 19.00, toți copiii și părinții sunt invitați în parcul de amuzament. Acolo se organizează aniversarea a doi ani de la inaugurarea parcului de amuzament de la Buscat. Cu prilejul acestei aniversări, în premieră națională va fi inaugurată prima grădină zoologică animatronică din România.

Noua atracție, Carpatia Zoo își propune să aducă în fața publicului frumusețea și diversitatea animalelor sălbatice din Munții Carpați . Sunt urși, lupi, vulpi, zimbri și multe altele. Toate animalele sunt prezentate într-un mod complet inovator și non-invaziv. Carpația Zoo este un spațiu spectaculos și educativ dedicat faunei sălbatice din Carpați.

O grădină zoologică animatronică este un spațiu tematic populat cu reproduceri realiste și în mișcare ale animalelor, controlate electronic (animatronice). Acestea imită fidel mișcările, sunetele și comportamentele speciilor din sălbăticie. Ele oferă o experiență spectaculoasă, fără a ține animale în captivitate. Astfel, vizitatorii pot descoperi și învăța despre fauna locală fără suferință animală și cu respect față de natură.

Pe lângă animalele sălbatice, copiii se vor întâlni și cu cel mai mare dragon din Europa. Cu o înălțime de 4 m si o lungime de 12 m dragonul își miscă, capul, coada aripiile și respiră. El nu a venit singur la Buscat. Și-a adus și un prieten mai mic căruia îi place să fie călărit de copii.