Doctor din Buzău, în arest la domiciliu. Ar fi primit a doua tranșă dintr-o mită de 1.000 de lei, înainte de o operație

Doctor din Buzău, în arest la domiciliu. Ar fi primit a doua tranșă dintr-o mită de 1.000 de lei, înainte de o operație
Un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de luare de mită, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea bani de la o persoană a cărei rudă urma să fie operată de acesta. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-ar fi produs fapt, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Medicul a fost prins în flagrant în timp ce primea a doua tranșă de bani

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, medicul ortoped a fost prins în flagrant în momentul în care primea 500 de lei de la denunțător, nepotul unei femei care urma să fie operată. Suma reprezenta a doua tranșă de bani primită de la familia pacientei  pentru a realiza operaţia de fractură de şold în condiţii bune pentru aceasta.

Procurorii precizează că prima tranșă, în valoare de 500 de lei, ar fi fost remisă în data de 15 decembrie 2025, iar banii ar fi fost solicitați pentru ca medicul să efectueze intervenția chirurgicală de fractură de șold în condiții bune pentru pacientă. Acțiunea de a-l prinde pe medic în flagrant a fost plănuită procuror împreună cu polițiști de la IPJ Buzău.

Doctorul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi plasat în arest la domiciliu

În urma celor constatate, medicul ortoped a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă în cadrul anchetei penale aflate în desfășurare.

Arestat cătușe

Sursă foto: Freepik

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, cercetările sunt efectuate față de inculpatul J.S.T. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, cu două acte materiale. Procurorul a solicitat instanței arestarea preventivă, iar judecătorii au dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Contractul medicului a fost suspendat

Vineri dimineaţă, conducerea Spitalului Judeţean Buzău a anunţat printr-un comunicat de presă că, având în vedere măsurile dispuse de Tribunalul Buzău, contractul individual de muncă al medicului a fost suspendat.

Măsura intră în vigoare pe durata arestului la domiciliu, iar unitatea medicală a precizat că va respecta toate procedurile legale privind raporturile de muncă.

