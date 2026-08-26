Tribunalul Cluj a decis prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv al medicului chirurg Horea Radu, cercetat pentru mai multe presupuse infracțiuni de luare de mită. Noua perioadă de arest preventiv este cuprinsă între 30 august și 28 septembrie 2026 inclusiv, potrivit publicației clujust.ro.

Horea Radu, medic primar chirurg la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, este cercetat într-un dosar în care procurorii susțin că ar fi primit bani și alte foloase de la pacienți sau de la aparținătorii acestora în legătură cu acte medicale aflate în atribuțiile sale de serviciu.

Potrivit hotărârii pronunțate de Tribunalul Cluj, instanța a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj privind prelungirea măsurii arestării preventive.

Judecătorul a dispus menținerea medicului în arest pentru încă 30 de zile, începând din 30 august și până în 28 septembrie 2026 inclusiv.

Instanța a respins, totodată, ca neîntemeiată cererea privind înlocuirea arestului preventiv cu o măsură preventivă mai ușoară.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Conform soluției instanței, Horea Radu este cercetat pentru șapte infracțiuni de luare de mită și pentru o infracțiune de luare de mită în formă continuată, cu cinci acte materiale.

Acuzațiile formulate de procurori vizează fapte care ar fi avut loc în perioada mai-iunie 2026.

Potrivit informațiilor comunicate anterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, medicul ar fi pretins și primit diferite sume de bani și alte foloase de la pacienți sau de la rudele acestora, în legătură cu evaluarea medicală, intervențiile chirurgicale și conduita terapeutică postoperatorie.

Într-unul dintre cazurile investigate, procurorii susțin că medicul ar fi primit, în 11 mai, suma de 500 de lei și ar fi pretins încă 500 de lei. În ziua următoare, ar fi primit alți 400 de lei, în legătură cu efectuarea unei intervenții chirurgicale.

Într-un alt caz, anchetatorii afirmă că ar fi fost pretinsă o sumă de bani de la o pacientă, suma fiind remisă ulterior prin intermediul soțului acesteia. Procurorii mai susțin că medicul ar fi primit și produse alimentare provenite de la un restaurant.

Printre celelalte fapte investigate se află și presupusa primire a sumei de 3.000 de lei de la soțul unei paciente, precum și primirea unor produse alimentare de la aceeași familie.

Alte acuzații se referă la presupuse sume de bani primite în luna iunie. În două dintre situațiile investigate, procurorii susțin că medicul ar fi primit 200, respectiv 300 de euro.

La momentul formulării acuzațiilor, reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au susținut că probele administrate în dosar ar indica o presupusă „mercantilizare a serviciului public medical”.

Procurorii au arătat că faptele investigate ar fi avut legătură cu obținerea unor beneficii de la persoane aflate în situații vulnerabile, în contextul unor probleme de sănătate și al necesității unor intervenții medicale.

Anchetatorii au apreciat, de asemenea, că presupusul comportament investigat ar fi incompatibil cu rolul și responsabilitățile exercitate în cadrul sistemului medical public.

Prelungirea arestului preventiv reprezintă o măsură procedurală și nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanei cercetate.

Horea Radu beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar situația sa juridică va fi stabilită de instanță numai în urma finalizării procedurilor judiciare și, eventual, printr-o hotărâre definitivă.