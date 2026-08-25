Fostul președinte al Armeniei, Robert Kocharian, și fiul său cel mare, Sedrak Kocharian, au fost arestați marți, 25 august, într-un dosar investigat de Comitetul Anticorupție din Armenia, au anunțat autoritățile de la Erevan.

În același dosar au avut loc percheziții la mai multe zeci de adrese, inclusiv la locuința celuilalt fiu al fostului șef de stat, deputatul de opoziție Levon Kocharian.

Cazul are o miză importantă pe scena politică din Armenia, unde Robert Kocharian rămâne una dintre cele mai cunoscute figuri ale opoziției. Ancheta vizează presupuse fapte de corupție legate, potrivit informațiilor comunicate de anchetatori, de dobândirea și transferul unor proprietăți care ar fi aparținut statului.

Comitetul Anticorupție din Armenia a anunțat că șase persoane au fost reținute în cadrul dosarului, printre care Robert Kocharian, Sedrak Kocharian și alte persoane suspectate că ar fi implicate în presupusele scheme investigate.

Autoritățile au precizat că dosarul se referă la infracțiuni de corupție și că perchezițiile și alte proceduri au fost desfășurate la câteva zeci de adrese.

Inițial, autoritățile au confirmat doar că Robert Kocharian și fiul său Sedrak au fost reținuți. Ulterior, Comitetul Anticorupție a oferit mai multe informații despre faptele investigate.

Potrivit Comitetului Anticorupție, anchetatorii susțin că fostul președinte ar fi folosit funcția publică pentru a obține proprietăți valoroase, aflate anterior în proprietatea statului, la prețuri semnificativ mai mici decât valoarea de piață.

În comunicatul prezentat de autorități sunt menționate mai multe terenuri și imobile din Erevan și din alte zone ale Armeniei. Anchetatorii susțin că unele proprietăți ar fi fost înregistrate ulterior pe numele unor companii sau persoane apropiate familiei, inclusiv prin tranzacții pe care autoritățile le consideră fictive.

Într-un alt episod investigat, autoritățile susțin că 56 de proprietăți, evaluate la aproximativ 2,634 miliarde de drami armeni, ar fi fost transferate ca presupusă mită.

De asemenea, anchetatorii analizează transferuri financiare efectuate pe numele lui Sedrak Kocharian între 2001 și 2019, în valoare totală de aproximativ 144 de miliarde de drami, 309 milioane de dolari, 77 de milioane de euro și 18 milioane de ruble.

Acuzațiile fac parte dintr-o anchetă în desfășurare și nu reprezintă constatări definitive ale unei instanțe.

În dimineața zilei de 25 august, forțele de ordine au efectuat percheziții și la domiciliul lui Levon Kocharian, celălalt fiu al fostului președinte.

Levon Kocharian este deputat în Parlamentul Armeniei și face parte din alianța de opoziție „Armenia”, formațiune condusă de tatăl său.

Anchetatorii au desfășurat acțiuni și în alte locații asociate familiei Kocharian. Printre acestea s-au numărat, potrivit presei armene, și afaceri cunoscute din Erevan.

Reprezentanții lui Robert Kocharian au contestat acțiunile autorităților. Bagrat Mikoyan, șeful biroului fostului președinte, a declarat că evenimentele reprezintă un nou „atac” al autorităților împotriva lui Kocharian și a familiei sale.

Poziția familiei Kocharian vine într-un moment de tensiune politică în Armenia. Cu o zi înainte de arestări, premierul Nikol Pașinian și Levon Kocharian au avut un schimb tensionat în Parlament, în contextul disputelor privind averile fostului președinte și modul în care acestea au fost dobândite.

Robert Kocharian a fost al doilea președinte al Armeniei și a condus țara între 1998 și 2008. Înainte de a deveni președinte, a fost prim-ministru al Armeniei.

După încheierea mandatului prezidențial, Kocharian a rămas o figură importantă în politica armeană și a revenit în prim-planul opoziției. În prezent, el conduce alianța politică „Armenia”.

Arestarea sa într-un dosar de corupție reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni judiciare împotriva unui fost lider al Armeniei din ultimii ani. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească acuzațiile concrete și măsurile procesuale în cazul celor șase persoane reținute.