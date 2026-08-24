Premierul Nikol Pașinian a anunțat că Armenia ar putea transmite pe viitor solicitarea oficială de aderare la Uniunea Europeană. Inițiativa vine pe fondul încercărilor Erevanului de a consolida legăturile cu partenerii occidentali și de a reduce dependența față de Moscova, conform AFP.

Rusia nu privește favorabil aspirațiile europene ale fostei republici sovietice din Caucaz, zonă pe care o consideră în continuare în sfera sa de influență.

Moscova solicită ca Armenia să organizeze mai întâi un referendum privind aderarea la UE, pas considerat incompatibil cu statutul de membru în Uniunea Economică Eurasiatică.

Într-o intervenție în Parlament, Nikol Pașinian a explicat de ce nu consideră oportun un referendum în acest moment: „Un referendum nu ar avea sens decât o dată ce ar fi posibil să se evalueze realismul unei aderări la UE.”

Pentru a atinge acest stadiu, prim-ministrul a subliniat pașii procedurali necesari: „Armenia trebuie mai întâi să-și depună candidatura la aderare la Uniunea Europeană. Am putea declanșa acest proces într-un viitor apropiat, date fiind în special cererile urgente ale partenerilor noștri din Uniunea Economică Eurasiatică.”

Liderii din Rusia, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan au cerut anterior ca Armenia să opteze prin vot popular între integrarea europeană și menținerea în structura regională eurasiatică.

Orientarea europeană a Armeniei a provocat degradarea relațiilor bilaterale cu Rusia, care a răspuns prin aplicarea unor restricții comerciale. Printre acestea se numără interdicția privind importul de produse agricole armenești, piața rusă fiind una critică pentru economia Erevanului.

Deși Armenia și Rusia sunt formal aliate, conducerea de la Erevan reproșează Moscovei lipsa de sprijin în conflictul cu Azerbaidjanul din 2023. În consecință, Armenia caută sprijin la Bruxelles și Washington.

Totodată, Erevanul și-a suspendat participarea la pactul regional de securitate coordonat de Moscova. Pașinian a afirmat că ar fi „satisfăcut” dacă țara sa ar fi exclusă definitiv din acest bloc defensiv, fapt ce l-ar elibera „de dilema de a renunța la el sau nu”.